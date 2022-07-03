Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg ve İçişleri Bakanı Karner Türkiye'yi ziyaret edecek - Haberler

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Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg ve İçişleri Bakanı Karner Türkiye'yi ziyaret edecek

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg ve İçişleri Bakanı Karner Türkiye'yi ziyaret edecek

Avusturya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve İçişleri Bakanı Gerhard Karner Türkiye'yi ziyaret edecek.

Avusturya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve İçişleri Bakanı Gerhard Karner Türkiye'yi ziyaret edecek.

Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg ve İçişleri Bakanı Karner, 3-4 Temmuz tarihlerinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Konuk bakanlar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşecek. Yapılacak ortak görüşmelerde ikili ilişkiler ile Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra, yasadışı göç, terörizmle mücadele ile Ukrayna'daki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu Süleyman Soylu Avusturya Türkiye Politika Haberler

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