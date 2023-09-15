Avusturya'da Nazi propagandası yapan taraftar grubuna baskın düzenlendi

Avusturya'nın başkenti Viyana ve Aşağı Avusturya eyaletinde faaliyet gösteren 'Unsterblich Wien' isimli taraftar grubuna ait 7 adrese, Nazi propagandası yapıldığı gerekçesiyle polis tarafından baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda çok sayıda Nazi unsurunun ele geçirildiği belirtildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana ve Aşağı Avusturya eyaletinde "Unsterblich Wien" (Ölümsüz Viyana) isimli taraftar grubuna ait 7 adrese, Nazi propagandası yapıldığı gerekçesiyle polis tarafından baskın düzenlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Devlet Güvenlik ve İstihbarat biriminin, aşırı sağcı taraftar grubuna ait 7 adreste arama yaptığı bildirildi.

Viyana savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu adreslerde çok sayıda Nazi unsurunun ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu taraftar grubunun, Nazi ideolojisini yasaklayan yasaya aykırı davrandığı ve Nazi propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Holigan grubun çeşitli etkinliklerde Nazi sembolleri taşıdığı kaydedilen açıklamada, grubun Nazi dünya görüşünü masum göstermeyi ve geniş kitlelere yaymayı hedeflediği aktarıldı.

Avusturya Kamu Güvenliği Birimi Genel Müdürü Franz Ruf, baskınlara ilişkin yaptığı açıklamada, holigan taraftar gruplarının genel olarak şiddete meyilli olduğunu ve aşırı sağcı unsurlarla bir araya gelerek daha tehlikeli hale geldiklerini vurguladı.

Ruf, emniyet güçlerinin çalışmaları doğrultusunda aşırı sağcı taraftar grubunun bertaraf edildiğini ifade etti.