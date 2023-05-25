Türkiye'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için Avusturya'da kullanılan oylar Türkiye'ye gönderildi.

Cumhurbaşkanlığı seçimin ikinci turu için 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi Avrupa genelinde olduğu gibi Avusturya'da da dün sona erdi. Tek tek sayılan ve seçmen sayısı ile karşılaştırılan oylar, 12 adet mühürlü diplomatik çuvala konularak Türkiye'nin Viyana Başkonsolosluğu Sandık Saklama ve Ulaştırma Komisyonunda yer alan konsolosluk yetkilileri ve siyasi parti temsilcilerinin eşliğinde resmi araçlara yerleştirildi. Yetkililerin kontrolünde 3 resmi araca konulan diplomatik torbalar Türkiye'ye gönderilmek üzere Münih Havaalanı'na doğru yola çıktı. Oylar, daha sonra Münih'ten Türkiye'ye gönderilecek.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun oy verme işlemlerinin sonunda bir basın toplantısı düzenledi. Avusturya içinde yüzde 60,47 oranında oy kullanımı olduğuna değinen Ceyhun, 5 gün süren oy kullanma sürecinde 111 binin üzerinde seçmenin bulunduğu ülkede 67 bin 726 seçmenin ikinci tur için rekor seviyede oy kullandığını belirtti.

"Tüm kentlerde kullanılan oy oranı artmış durumda"

Büyükelçi Ceyhun, "Bu akşam Avusturya'da seçimleri kapatmış ve tüm sayılarını tespit etmiş durumdayız. Buna göre Viyana, Bregenz, Salzburg, Linz, Innsbruck ve Graz şehirlerinde toplam sayıyı almış durumdayız. Ben hiç daha fazla uzatmadan toplam sayıyı ilk önce size söyleyeyim. Sonra detayları da veririm. Tüm bu şehirlerde şuan itibarıyla gümrüğü saymadan vereceğim rakam 67 bin 726. Bu da yüzde 60,47 tekabül ediyor. Son buluştuğumuzda size verdiğim toplam rakam 62 bin 385'ti. Şimdi ise 67 bin 726. O zaman yüzde 56 demiştik. Şu anda ise yüzde 60,47. Kent kent söylemek gerekirse Viyana'da 33 bin 472 oy kullanılmış. Geçen sefer Viyana'da kullanılan oy sayısı 30 bin 989'du.

Salzburg da bu sefer toplam 16 bin 620, geçen sefer ise 14 bin 862'di. Bregenz'de bu akşam itibariyle 17 bin 634, geçen sefer 16 bin 534'tü. Her bir kentte oy oranları artmış durumda" dedi.

"Avusturya bir rekor daha kırmıştır diyebiliriz"

Vatandaşların seçime büyük bir ilgisi olduğunu belirten Ceyhun, "Avusturya bir rekor daha kırmıştır diyebiliriz. Seçime katılım oranı olarak ulaşabileceği en yüksek rakama ulaşmış durumda. Gümrüklerde kullanılan sayılar buraya dahil edilmemiştir. Gümrükleri de katarsak yüzde 61 ile yüzde 62 civarında seçime katılım oldu diyebiliriz" diye konuştu. Avusturya'daki işlemlerin huzur içinde geçtiğini, ufak tefek sorunlar çıksa da konuşarak çözüldüğüne değinen Ceyhun, "Tüm dünyaya örnek olacak güzel bir vatandaşlık seçmen örneğinin verildiği bir seçim yaşadık. Seçim merkezlerinde seçimlerle ilgili siyasi nedenlerle tek bir sorun yaşanmadı. Bu da tabii Avusturya'da yaşayan seçmenlerimiz ve vatandaşlarımız açısından hepimiz için bir onur kaynağıdır" dedi.

"Bir demokrasi şöleni yaşadık"

Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi için oy kullanma işlemlerinin sonuna gelindiğine değinen Türkiye'nin Viyana Başkonsolosu Cafer Mert Özmert ise, "5 günlük bir seçim maratonu geçirdik. Sayın büyükelçimizin ifade ettiği üzere gerçek bir demokrasi şöleni yaşadık. Burada en küçük bir sıkıntı, en küçük bir gerginlik yaşamadan çok güzel bir seçim süreci geçirdik. Çok mutluyuz, 5 günün oylarının toplamını bu akşam yola çıkmak üzere bugün Münih'e gelecek olan Yüksek Seçim Kurulu Komisyonu'na teslim edeceğiz. İnşallah seçim sonuçları ülkemiz, vatanımız, memleketimiz için hayırlı olur" dedi.

Oyların tüm konsolosluklarda alınıp Münih Havaalanı'ndan Türkiye'ye gönderileceğini belirten Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, "Burada aynısını Salzburg Başkonsolosluğu'muz ve Bregenz Başkonsolosluğumuz da yapıyor. Oyların hepsi Münih'te bir araya geliyor ve uçağa yükleniyorlar, ondan sonra da tabii iş bizim sorumluluğumuzdan çıkıyor ve Ankara devralıyor" ifadelerini kullandı. - VİYANA