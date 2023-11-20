Avusturya'da Çevreci Aktivistlerin Yol Kapatma Eylemi

Avusturya'nın başkenti Viyana ve Aşağı Avusturya eyaletinde önemli otoyolların bağlantı noktalarını kapatarak trafiği saatlerce durduran 57 çevreci aktivistin gözaltına alındığı bildirildi.

Letzte Generation Avusturya isimli çevreci grubun hem başkent hem de Aşağı Avusturya sınırları içindeki birçok otoyolda iklim değişikliği ve çevre sorunlarına dikkati çekmek amacıyla düzenlediği yol kapatma eylemine polis tolerans göstermedi.

Polisten yapılan açıklamada, yaklaşık 70 aktivistin farklı noktalarda düzenlediği eylemlerde, 57 göstericinin gözaltına alındığı, yaklaşık 4 saat süren yol kapatma protestosu nedeniyle otoyollarda uzun kuyruklar oluştuğu kaydedildi.

Açıklamada, aktivistler ve araç kullanıcıları arasında gerginlikler meydana geldiği, bazı şoförlerin göstericilerin üzerine araçlarını sürdüğü, bazılarının su attığını, karşılıklı söz dalaşının yaşandığı ifade edildi.

Letzte Generation isimli çevreci grup da sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada, bugünkü yol kapatma eylemiyle unutturulmak istenen çevre sorunlarına dikkati çekmek istediklerini, araç kullanıcılarının tepkilerini anlayabildiklerini ancak kendilerine gösterilen şiddetin yersiz olduğunu aktardı.

Siyasetçilerden göstericilere tepki

Başbakan Karl Nehammer ise söz konusu eylemin ekonomik zararlarının yanı sıra trafikte beklemek durumunda kalan araçların egzoz dumanlarının da çevreye zarar verdiğini, bu tür eylemlere karşı anlayışlı olmadığını dile getirdi.

Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ve iktidarın büyük ortağı merkez sağ Halk Partisi (ÖVP), çevrecilere yönelik ağır cezaların verilmesini talep etti.