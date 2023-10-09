Avusturya Cumhuriyeti Şansölyesi Nehammer, Türkiye'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Avusturya Cumhuriyeti Şansölyesi Karl Nehammer, Türkiye'yi ziyaret edecek.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Avusturya Cumhuriyeti Şansölyesi Karl Nehammer, 9-10 Ekim 2023 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Avusturya arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; iş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA