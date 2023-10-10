Avusturya Başbakanı Karl Nehammer Anıtkabir'i ziyaret etti

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Türkiye'ye resmi ziyaret kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Nehammer, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Nehammer, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Nehammer, ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çektirerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Nehammer, deftere şunları yazdı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünde kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e, Avusturya ve Türkiye ile iki ülkenin vatandaşları arasındaki birlikteliğe, dayanışmaya ve samimi dostluğa minnetle."