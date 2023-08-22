Avustralyalı Parlamenterler Tayvan'ı Ziyaret Edecek

Avustralya'da farklı siyasi partilerden parlamenterler, gelecek ay Tayvan'ı ziyaret etmeye hazırlanıyor.

ABC'nin haberine göre, Taipei ile Washington arasındaki üst düzey siyasi temasa Çin'in, Tayvan çevresinde askeri tatbikatları hızlandırarak yanıt vermesi sonucunda bölgede yaşanan gerilim nedeniyle, Avustralyalı parlamenterlerin Tayvan ziyareti, politik açıdan hassas olacak.

Farklı siyasi partilere mensup Avustralya parlamento delegasyonunun gelecek ay yapılması planlanan Tayvan ziyaretini, Pekin'in de yakından takip edeceği belirtiliyor.

ABC'ye konuşan Senatör Chandler, "Tayvan ziyareti, geçmişte de olduğu gibi, Avustralya parlamento delegasyonları için olağan bir ziyaret. Tıpkı diğer destinasyonları düzenli olarak ziyaret etmesi gibi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Çin devlet medyası, Kovid-19 sonrası geçen yıl parlamento heyeti ziyaretlerine yeniden başlayan Avustralya'yı sert bir şekilde eleştirmişti. Pekin yönetiminin söz konusu ziyarete benzer tepki vermesi bekleniyor.

Canberra'daki Taipei Ekonomi ve Kültür Ofisi'nden ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Parlamentolar arası ziyaretlerin demokrasilerde ortak bir uygulama olduğu" vurgulanarak, tüm siyasi partilerin, Avustralyalı parlamenterlerin Tayvan ziyaretini memnuniyetle karşılayacağı ifade edildi.

Avustralya hükümeti, "Tek Çin" politikası kapsamında Tayvan'ı egemen bir ülke olarak tanımıyor ancak "gayriresmi siyasi bağlantılarını" sürdürüyor.