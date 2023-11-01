Avustralya Yüksek Mahkemesi, terör suçundan hüküm giymiş kişinin vatandaşlıktan çıkartılması kararını bozdu

Avustralya Yüksek Mahkemesi, terör suçundan hüküm giymiş kişilerin vatandaşlıktan çıkartılmasına ilişkin yasanın anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. Karar, terörle ilişkili çifte vatandaşların vatandaşlığının elinden alınmasına ilişkin hükümetin aldığı kararı da bozmuş oldu.

Avustralya Yüksek Mahkemesi, hükümetin, terör suçundan hüküm giymiş kişinin, vatandaşlıktan çıkartılması kararını bozdu.

Yüksek Mahkeme, ülkenin İçişleri Bakanı'na, terör suçundan mahkum olmuş kişileri vatandaşlıktan çıkarma yetkisi veren yasanın "anayasaya aykırı" olduğuna hükmetti. Karar, 1'e karşı 6 yargıcın oyuyla kabul edildi.

Buna göre mahkeme, terörle ilişkili çifte vatandaşların Avustralya vatandaşlığının elinden alınmasına ilişkin 2015'te çıkarılan yasaya dayanarak hükümetin, Cezayir doğumlu Abdul Benbrika'nın vatandaşlıktan çıkartılması yönünde daha önce aldığı kararı bozmuş oldu.

Söz konusu karar, hükümetin, birkaç hafta içinde cezaevinden çıkması beklenen Benbrika'yı sınır dışı etmesini de engelliyor.

Anayasa hukukçusu George Williams, Benbrika'nın, terörle bağlantılı suçlardan 3 yıldan fazla mahkumiyet alan ve ilgili yasa uyarınca vatandaşlıktan çıkartılan tek mahkum olduğunu belirtti.

Yüksek Mahkemenin kararının sürpriz olmadığını söyleyen Williams, hükümetin, terör suçundan hüküm giymiş kişilerin vatandaşlıktan çıkartılmasına ilişkin kararının ise kuvvetler ayrılığı prensibine aykırı olduğunun altını çizdi.

Williams, suçluyu yargılama ve cezalandırma yetkisinin parlamentoya değil mahkemelere ait olduğunu ifade etti.

Başbakan Anthony Albanese ise Yüksek Mahkemenin kararının, önceki hükümetler tarafından geçirilen yasa çerçevesinde gözden geçirileceğini söyledi.

Benbrika, terör hücresi kurmak ve yönetmekten 15 yıl hapse mahkum edilmişti

Victoria eyaletinin Melbourne kentindeki bir terör hücresinin lideri ve mensubu olmak suçlamasıyla 2009'da mahkum olan Benbrika, Melbourne ve Sydney kentinde 11 kişiyle birlikte aralarında dönemin başbakanına suikast ve bir futbol maçında bombalı eylemin de olduğu saldırıları planlamakla suçlanmıştı.

Yüksek Mahkeme, 2021'de, "terör hücresi kurmak ve yönetmek" suçlamasıyla 15 yıl hapis cezası alan ve "topluma risk oluşturmaya devam ettiği" gerekçesiyle cezası uzatılan mahkum Abdul Benbrika'nın tahliye talebini reddetmişti.

Benbrika, 2020'de Avustralya vatandaşlığından çıkarılmıştı.

Avustralya, terör örgütü saflarına katılan çifte vatandaş Avustralyalıların vatandaşlığını iptal edeceğini ve ülkeye girmelerine izin vermeyeceğini 2015'te çıkardığı bir yasa ile ilan etmişti.