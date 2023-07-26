Avustralya ve Yeni Zelanda Başbakanları İlişkileri Güçlendirmek İçin Görüştü

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins ile Yeni Zelanda'nın başkenti Willington'da bir araya geldi. İkili ilişkileri ve Pasifik bölgesinde işbirliğini güçlendirme konuları ele alındı. Ayrıca, AUKUS anlaşması da görüşüldü.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins ile Yeni Zelanda'nın başkenti Willington'da bir araya geldi.

ABC News'in haberine göre, Albanese ve Hipkins, yaptıkları görüşmede, ikili ilişkileri ve Pasifik bölgesinde işbirliğini güçlendirme konularını ele aldı.

Görüşmede, iki ülke arasında pasaportsuz seyahati masaya yatırmadıklarını belirten Albanese, iki ülke arasındaki geçişlerde "sorunsuz bir deneyim" oluşturmak için teknolojik yeniliklere önem vereceklerini ifade etti.

Albanese, yılın başında Avustralya'da yaşayan Yeni Zelandalıların vatandaşlığa geçiş sürecine dair yapılan yeniliklere işaret ederek, bu yıl 10 binden fazla başvuru aldıklarını ve bu sayının da artmasını beklediklerini söyledi.

Avustralya'nın komşu devletlere yardım ve destek sağlarken herhangi bir koşul aramadıklarını vurgulayan Albanese, "Yardımları Pasifik ailesinin bir parçası olduğumuz için yapıyoruz. Pasifik ülkeleri olarak, geçmişte olduğundan daha uyumlu şekilde birlikte çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Nükleer konusunda farklı bir konumda olduğumuza şüphe yok"

İki lider ayrıca, Avustralya'nın nükleer enerjili denizaltılara sahip olmasını öngören AUKUS anlaşmasını ele aldı.

Yeni Zelanda'nın nükleerden arındırılmış bölge olduğunun altını çizen Hipkins, "Nükleer konusunda farklı bir konumda olduğumuza şüphe yok." dedi.

Hipkins, Yeni Zelanda'nın bu tür ortaklıklara katılımının askeri açıdan etkilerine dair AUKUS ortaklarıyla görüşmelere açık olduklarını kaydetti.

AUKUS anlaşması

Avustralya, Ekim 2021'de ABD ve İngiltere ile nükleer denizaltı teknolojisi alanında işbirliğini öngören AUKUS anlaşmasını imzalamıştı.

Anlaşma uyarınca Avustralya'nın sahip olacağı nükleer enerjili denizaltılar, Hint-Pasifik'te istikrarı desteklemek ve anlaşmaya taraf olan ülkelerin ortak değerleri ile çıkarlarının korunmasına katkı sunmak için kullanılacak.

Hipkins, 22 Mayıs'ta, Yeni Zelanda'nın AUKUS konusundaki tutumunun başından beri net olduğunun altını çizerek, "Kendimizi AUKUS anlaşmasının temel itici gücü olan herhangi bir nükleer düzenlemenin parçası olarak görmüyoruz." ifadesini kullanmıştı.