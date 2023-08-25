Avustralya ve Filipinler, ABD'nin desteğiyle ortak tatbikat düzenledi

Avustralya ve Filipinler orduları, ABD deniz piyadelerinin desteğiyle düşman kuvvetlerince istila edilen adanın yeniden ele geçirildiği senaryoyla 'Alon' ortak tatbikatını sürdürdü. Tatbikata Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ve Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles de katıldı.

Avustralya ile Filipinler orduları, ABD deniz piyadelerinin desteğiyle, düşman kuvvetlerince istila edilen adanın yeniden ele geçirildiği senaryoyla "Alon" ortak tatbikatını sürdürdü.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ve Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, Güney Çin Denizi'nde 1200 Avustralya, 560 Filipinler, 120 ABD ordu mensubunun katılımıyla devam eden "Alon" tatbikatını izledi.

Ordu mensupları, tatbikatta düşman kuvvetlerinin istilasına uğrayan adanın tekrar ele geçirildiği senaryoyu takip etti.

Tatbikatın ardından gazetecilere konuşan Marcos, "Bölgedeki istikrarsızlığı gösteren çok sayıda olay göz önüne alındığında herhangi bir olasılığa hazırlanmamız önemli bir durum." ifadesini kullandı.

Marcos, Avustralya ile ortak tatbikatların devam edeceğini, iki ulusun "silahlı kuvvetlerinin yetkinliğini arttırmak" için Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile görüşeceğini belirtti.

İki liderin, Albanese'in eylülde yapılması planlanan Filipinler ziyareti sırasında bir araya gelmesi planlanıyor.

Indo-Pacific Endeavour (IPE) kapsamında düzenlenen ve ABD deniz piyadelerince desteklenen "Alon" ortak tatbikatında hava, deniz, kara ve amfibik eğitimleri düzenleniyor.

Avustralya Savunma Bakanı Marles ve Filipinli mevkidaşı Gilbert Teodoro, ortak açıklamalarında Güney Çin Denizi'nde ortak devriyeler gerçekleştirmeyi tasarladıklarını belirtti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.