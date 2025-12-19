Avustralya hükümeti, 15 kişinin öldüğü saldırının ardından "ulusal silah geri alım programı" başlatacak

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Sydney kentinde 15 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından ulusal bir silah geri alım programı başlatılacağını açıkladı.

Avustralya'nın Sydney kentindeki Bondi Plajında geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen ve 15 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının yankıları sürüyor. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese başkent Canberra'da düzenlediği basın toplantısında, federal hükümetin fazla sayıdaki, yeni yasaklanan ve yasa dışı ateşli silahları satın alıp imha etmek için ulusal bir geri alım programı kuracağını duyurdu. Başbakan Albanese, "Avustralya'nın silah yasaları en son Port Arthur trajedisinin ardından önemli ölçüde reformdan geçirilmişti. Bondi'deki korkunç olay, sokaklarımızdan daha fazla silahı uzaklaştırmamız gerektiğini gösteriyor" dedi. Albanese, 50 yaşındaki saldırganın 6 kayıtlı silahı bulunmasına değinerek, "Sydney'in banliyölerinde yaşayan bir adamın 6 adet yüksek güçlü tüfeğe ihtiyacı varsa ve bunları mevcut ruhsatlandırma sistemleri kapsamında edinebiliyorsa o zaman bir sorun var demektir" şeklinde konuştu.

Sydney saldırısı

Sydney'deki Bondi Plajı'nda baba-oğul iki saldırgan, pazar günü Hanuka Bayramı'nı kutlayan Yahudilerin üzerine ateş açmış, 15 kişi hayatını kaybetmişti. Polis, saldırganlardan 50 yaşındaki baba Sajid Akram'ı vurarak öldürmüş, 24 yaşındaki oğlu Naveed Akram ise yaralanmıştı. Olay yerinde öldürülen 50 yaşındaki saldırganın silah ruhsatının bulunduğu ve 6 kayıtlı silahının olduğu tespit edilmişti.

Ülkede 4 milyon kayıtlı silah bulunuyor.

"Bondi Kahramanına" 2.5 milyon Avustralya doları bağış

Bondi Plajı'ndaki toplu silahlı saldırı sırasında saldırganlardan birinin elinden silahı alarak daha fazla can kaybının önüne geçilmesini sağlayan ve ülkede "kahraman" ilan edilen Suriyeli Ahmed el-Ahmed'e ise internet üzerinden bağış yağdı. Destek amacıyla başlatılan kampanyada toplanan 2.5 milyon Avustralya doları (1.65 milyon ABD doları) hastanede tedavisi süren Ahmed el-Ahmed'e teslim edildi.

Ahmed el-Ahmed, park halindeki araçların arkasına saklandıktan sonra arkadan gelen saldırganlardan birinin silahını ele geçirmiş, ikinci saldırgan tarafından ateş açılması sonucu yaralanmıştı. Ameliyat edilen Ahmed el-Ahmed'in hastanede tedavisi sürüyor.

1996'daki katliamın ardından silah geri alım programı başlatılmıştı

Bondi Plajı'nda 15 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı, ülkede 1996'da Tazmanya eyaletine bağlı Port Arthur kentinde gerçekleştirilen ve 35 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının ardından en ölümcül toplu silahlı saldırı oldu. Olay, o dönem ülkenin silah yasalarında büyük bir değişikliğe yol açmıştı. Port Arthur katliamının ardından başlatılan silah geri alım programında ülke genelinde yaklaşık 640 bin yasaklı ateşli silah teslim edilmişti. Silah sahiplerine yaklaşık 304 milyon Avustralya doları (201 milyon ABD doları) tazminat ödenmişti.

Komşu ülke Yeni Zelanda da 2019'daki Christchurch terör saldırısının ardından silah geri alım programları da dahil olmak üzere kapsamlı silah reformları açıklamıştı. - CANBERRA