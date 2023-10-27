Avustralya Sanat Bakanı Canterbury-Bankstown Belediye Meclisinin Filistin bayrağı kararını destekliyor

Avustralya Sanat Bakanı Tony Burke, Sydney kentinin güneybatısında bulunan Canterbury-Bankstown Belediye Meclisinin Filistin bayrağını göndere çekme kararını sonuna kadar desteklediğini belirtti. Burke, Meclisin bu kararı toplumdaki acıyı temsil etmek için aldığını söyledi.

Avustralya Sanat Bakanı Tony Burke, Sydney kentinin güneybatısında bulunan Canterbury-Bankstown Belediye Meclisinin "İsrail- Filistin çatışmasında ateşkes ilan edilene kadar Filistin bayrağını göndere çekme" kararını sonuna kadar desteklediğini belirtti.

Burke, ABC News radyosuna verdiği röportajda, Meclisin bu kararı "toplumdaki acıyı temsil etmek" için aldığını söyledi.

Kararı sonuna kadar desteklediğini vurgulayan Burke, "Sadece katledilen belirli insanlar için yas tutmuyoruz. Ulus olarak sadece belirli ölümleri andığımız bir duruşa sahip olamayız." ifadelerini kullandı.

The Sydney Morning Herald'ın haberinde ise İşçi Partisine mensup bazı milletvekillerinin, Burke'ün "hükümetin tutumuyla uyuşmayan" yorumlar yapmasından endişe duyduğu kaydedilerek, yorumların ülkedeki Yahudi toplulukları arasında da öfkeye yol açtığı aktarıldı.

Canterbury-Bankstown Belediye Meclisi, İsrail-Filistin çatışmasında ateşkes ilan edilene kadar bölgede Filistin bayrağını dalgalandırmayı taahhüt eden önergeyi oy birliğiyle kabul etmişti.