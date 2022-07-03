Avustralya, Rusya'da altın ithalatını yasaklayacak Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkesinin Rusya'dan altın ithalatını yasaklayacağını açıkladı. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkesinin Rusya'dan altın ithalatını yasaklayacağını açıkladı. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Albanese, Avustralya'nın Ukrayna'ya 34 ek zırhlı araç, 14 zırhlı askeri araç, 20 Bushmaster yardımında bulunacağını ve Rusya'dan altın ithalatını yasaklayacaklarını açıkladı. Avustralya'nın 16 Rus bakan ve oligarka daha yaptırım ve seyahat yasağı uygulayacağını söyleyen Albanese, Avustralya tarafından yaptırım uygulanan toplam Rus sayısının 843'e çıkarılacağını bildirdi. ABD'DE RUSYA'DAN ALTIN İTHALATINI YASAKLADIĞINI DUYURMUŞTU ABD Hazine Bakanlığı, geçtiğimiz Pazartesi günü Rusya'dan ABD'ye altın ithalatına yasak getirildiğini ve Rus savunma sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 100 kişi ve kuruma yaptırım uygulandığını duyurmuştu. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Politika Politika Güncel Haberler

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