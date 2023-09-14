Avustralya Parlamentosuna Ordu Sırlarını Koruma Yasa Tasarısı Sunuldu

Avustralya Parlamentosuna, ordu sırlarını korumak amacıyla eski askeri personelin başka bir ülkenin ordusuna eğitim vermesinin kısıtlanmasını öngören yasa tasarısı sunuldu. Tasarı, Avustralya'nın AUKUS ortaklarıyla çalışmaya başladığı dönemde hassas teknoloji ve bilgileri korumak için güvenlik standardını geliştirme taahhüdünü yansıtmaktadır.

Avustralya Parlamentosuna, ordu sırlarını korumak amacıyla eski askeri personelin başka bir ülkenin ordusuna eğitim vermesinin kısıtlanmasını öngören yasa tasarısı sunuldu.

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, parlamentoya "orduya ait gizli bilgileri koruma amacıyla" bir yasa tasarısı sundu.

Bakan Marles, parlamentoda yaptığı konuşmada, tasarının, Avustralya'nın özellikle AUKUS ortaklarıyla çalışmaya başladığı dönemde "hassas teknoloji ve bilgileri korumak için güvenlik standardını geliştirme taahhüdünü yansıttığını" söyledi.

Tasarının, bu konudaki yasal hedeflerinin tamamını temsil etmediğine işaret eden Marles, bu "AUKUS ortaklarımızla daha sorunsuz teknolojik transferler yapma yolunda önemli bir adımdır." ifadesini kullandı.

Tasarıya göre, Savunma Bakanlığının izni olmadan başka bir ülkenin ordusunda çalışan veya orada eğitim veren Avustralya ordusunun eski personeli, 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

Bakan Marles, hangi ülkelerin bu kısıtlamalardan hariç tutulduğuna karar verme yetkisine sahip olacak.

AUKUS anlaşması

Avustralya, Ekim 2021'de ABD ve İngiltere ile nükleer denizaltı teknolojisi alanında işbirliğini öngören AUKUS anlaşmasını imzalamıştı.

3 ülkenin isimlerinin İngilizcedeki kısaltmasından oluşan "AUKUS" anlaşması uyarınca Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide'deki tersanelerde, en az 8 nükleer enerjiyle çalışan denizaltı inşa edilmesi planlanıyor.

Anlaşma uyarınca Avustralya'nın sahip olacağı nükleer enerjili denizaltılar, Hint-Pasifik'te istikrarı desteklemek ve anlaşmaya taraf olan ülkelerin ortak değerleri ile çıkarlarının korunmasına katkı sunmak için kullanılacak.

Hint-Pasifik bölgesinde, Çin'in büyüyen askeri varlığına karşı yapıldığı açıklanan AUKUS anlaşmasına tepki gösteren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, "anlaşmanın bölgesel barış ve istikrarı ciddi şekilde baltalayacağı" eleştirisinde bulunmuştu.