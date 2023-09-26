Avustralya Parlamentosu Heyeti Tayvan'ı Ziyaret Etti

Avustralya parlamentosunun alt kanadından bir heyet, Çin ile egemenlik ihtilafı bulunan Tayvan'ı ziyaret etti. Heyet, Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile görüştü ve Tayvan ile işbirliğini geliştirmek istediklerini belirtti. Tayvan lideri Tsai ise Avustralya'nın Tayvan'ın CPTPP'ye katılımını desteklemesinin bölgedeki ekonomik büyümeye katkı sağlayacağını vurguladı.

Avustralya parlamentosundan bir heyet, Çin ile egemenlik ihtilafı bulunan Tayvan'ı ziyaret etti.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Avustralya parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisinden 6 kişilik heyet, Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile görüştü.

İktidardaki İşçi Partisinden Temsilciler Meclisi Üyesi Josh Wilson, görüşmede, Avustralya'nın Tayvan ile farklı alanlarda işbirliğini geliştirmek istediğini belirterek "Kurallara dayalı bir düzende saygı ve işbirliğine dayalı katılımın olduğu açık ve kapsayıcı bir Hint-Pasifik'i destekliyoruz." dedi.

Tayvan ile bağlarını sürdürmenin Avustralya'nın çıkarına olduğunu vurgulayan muhalefetteki Liberal Partiden Paul Fletcher da "Tayvan, Avustralya için önemli bir ekonomik ortak ve Hint-Pasifik bölgesinde değerli bir demokrasi." ifadesini kullandı.

Tayvan lideri Tsai de Avustralyalı konuklarından Tayvan'ın Kapsamlı ve İlerici Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşması'na (CPTPP) katılımı için destek isterken, Ada'nın anlaşmaya katılımının, "Hint-Pasifik bölgesinde ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacağını" vurguladı.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık ve egemenlik ihtilafı hala devam ediyor.

Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.