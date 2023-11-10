Avustralya, iklim değişikliğinden etkilenen Tuvalu vatandaşlarına yerleşme imkanı tanıyor

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, iklim değişikliğinden olumsuz etkilenen ülkelerden Tuvalu'nun vatandaşlarına, Avustralya'ya yerleşme imkanı tanıyan anlaşmayı duyurdu. Anlaşma ile her yıl 280 Tuvalu vatandaşı Avustralya'da yaşayabilecek ve çalışabilecek. Avustralya ayrıca Tuvalu'nun güvenlik düzenlemeleri üzerinde veto yetkisine sahip olacak.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, iklim değişikliğinden olumsuz etkilenen ülkelerden Tuvalu'nun vatandaşlarına, Avustralya'ya yerleşme imkanı tanıyan anlaşmayı duyurdu.

ABC News'in haberine göre, Tuvalu hükümetiyle imzalanan anlaşma, her yıl 280 Tuvalu vatandaşının Avustralya'da yaşaması, çalışması ve okumasına imkan tanıyacak.

Anlaşmayla Avustralya, 11 bin nüfuslu Tuvalu'nun diğer ülkelerle olan güvenlik düzenlemeleri üzerinde veto yetkisine de sahip olacak.

Başbakan Albanese, Tuvalulu mevkidaşı Kausea Natano, imzaladığı anlaşmayı, Cook Adaları'nın ev sahipliğindeki Pasifik Adaları Forumu'nda (PIF) düzenlediği ortak basın toplantısıyla ilan etti.

Albanese, deniz seviyesine yakın adalardan oluşan Tuvalu'nun, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer aldığını anımsattı.

Tuvalu'nun yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunun altını çizen Albanese, "Gelişmiş ülkelerin yardım sorumluluğu olduğuna inanıyorum ve biz de tam olarak bunu yapıyoruz." dedi.

Tuvalu Başbakanı Natano ise anlaşmayı "umut ışığı" olarak nitelendirdi.

Natano, anlaşmanın aynı zamanda bölgesel istikrarı, sürdürülebilirliği ve refahı sağlamaya yönelik ileriye doğru atılmış "büyük adım" olduğunu kaydetti.

Böylece Avustralya, Tuvalu hükümetiyle imzaladığı anlaşmayla, ilk kez iklim değişikliğinin oluşturduğu tehdit nedeniyle yabancı ülke vatandaşlarına oturma imkanı tanımış oldu.