Avustralya Federal Parlamentosu Robodebt borçlandırma sistemi için halktan özür diledi

Avustralya Federal Parlamentosu, yaptığı oylamayla "Robodebt" borçlandırma sistemi için halktan özür dilenmesi kararı aldı. Borçlandırma sistemi "Robodebt" hakkında halktan resmi olarak özür dilenmesine ilişkin önerge kabul edildi. Sistemle ilişkisi bulunan dönemin koalisyon hükümeti ve bakanları eleştirildi.

Avustralya Federal Parlamentosu, yaptığı oylamayla "Robodebt" borçlandırma sistemi için halktan özür dilenmesi kararı aldı.

ABC'nin haberine göre, Avustralya Federal Parlamentosunda yapılan oylamada, 2016-2019 döneminde uygulanan borçlandırma sistemi "Robodebt" hakkında halktan resmi olarak özür dilenmesine ilişkin önerge, 88'e 51 oyla kabul edildi.

Mağdurlardan özür dilenmesine yönelik önergeyi sunan Kamu Hizmetleri Bakanı Bill Shorten, Avustralya Kraliyet Komisyonunun "Robodebt" soruşturmasına ilişkin yayımladığı rapordaki bulguların kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.

Shorten, "Halkın ve Fedaral Parlamentonun gerçekten ne olduğuna dair samimi bir açıklama olmadan bu konuyu kapatabileceğine inanmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Önergeyle, sistemle ilişkisi bulunan dönemin koalisyon hükümeti ve bakanları eleştirildi.

Eski koalisyon hükümetinin üyelerinden olan muhalefet milletvekili Paul Fletcher, koalisyonun pişmanlığını aktararak, kanun dışı bir şekilde borç bildirisi alan Avustralyalılardan özür dilediğini belirtti.

Fletcher, önergeyi sunan Shorten'ı ise sorunu politize etmekle suçladı.

"Robodebt"

2016-2019 döneminde "haksız" devlet yardımı alan kişilerden yardımların geri tahsil edilmesi için kurulan otomatik borç sistemi "Robodebt"in hatalı algoritması nedeniyle yaklaşık yarım milyon Avustralyalıya borç mektubu gönderilmişti.

Borçlar, toplumda stres, depresyon ve intihara yol açmıştı.

Sistem, 2019'da mahkeme kararıyla hukuka aykırı bulunmuştu.

Komisyon Raporu

Robodebt'e ilişkin hazırlanan komisyon raporunda, "kamu idaresinin yüksek maliyetli başarısızlığı" olarak tanımlanan sistemin, borçlandırılan mağdurların üzerindeki olumsuz etkileri ele alınmıştı.

Soruşturmayı yürüten Kraliyet Komisyonu Başkanı Catherine Holmes, yaklaşık 1000 sayfalık raporda, "Robodebt, ne adil ne de yasal olan baştan savma ve zalim bir mekanizmaydı. İnsanların suçlu gibi hissetmesine sebep oldu." ifadelerine yer vermişti.