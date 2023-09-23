Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong: Büyük güçlerin çatışması tüm dünya için varoluşsal bir tehdit

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada büyük güçlerin çatışmasının tüm dünya için varoluşsal bir tehdit olduğunu vurguladı. Wong, küçük ülkelerin egemenlik yarışının sonuçlarından acı çektiğini belirtti ve BM Güvenlik Konseyi reformu çağrısında bulundu.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, büyük güçlerin çatışmasının tüm dünya için "varoluşsal bir tehdit" teşkil ettiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Wong, "Küçük ülkeler, büyük güçlerden uzakta, egemenlik yarışının acısını çekiyor ve bu yarışın sonuçları nesilleri gölgeliyor." ifadesini kullandı.

Konuşmasında çatışmalara, iklim değişikliğine ve nükleer silahsızlanmaya değinen Wong, büyük güçlerin çatışmasının tüm dünya için "varoluşsal bir tehdit" olduğunu belirtti.

Ukrayna ile savaşında Rusya'nın veto yetkisinin BM'yi çıkmaza düşürdüğüne işaret eden Wong, daimi üyelerin veto yetkisinin kısıtlanması gerektiğinin altını çizdi ve BM Güvenlik Konseyine reform çağrısı yaptı.

Wong, ayrıca, Afrika, Latin Amerika ve Asya ülkelerinin daimi ve daimi olmayan temsilinin güvenceye alınması ve Hindistan ile Japonya'ya da BM daimi üyeliği tanınması gerektiğini savundu.

Bakan Wong, Güney Çin Denizi anlaşmazlığı ve Kuzey Kore'nin süregelen nükleer silah programının Hint-Pasifik'te yarattığı faktörler nedeniyle yakın dönemin en çelişkili vaziyetiyle karşı karşıya kalındığını kaydetti.

Wong, Pasifik'teki Kiribati, Tuvalu ve Marşal Adaları'nın deniz seviyesinin yalnız birkaç metre üstünde olduğunu hatırlatarak, "BM Antlaşması'nın ilk maddesi barış ve güvenliği korumaktır ancak sular altında kalındığında güvenlikten söz edilemez." dedi.