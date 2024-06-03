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Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Biden'ın ateşkes önerisini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti

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Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Biden'ın ateşkes önerisini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek iki tarafa da öneriyi kabul etme çağrısı yaptı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Biden'ın ateşkes önerisini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek iki tarafa da öneriyi kabul etme çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta yeni bir ateşkes önerisi sunmuş, birçok lider ve Uluslararası örgüt yetkilisi her iki tarafa da ateşkesi kabul etme çağrısında bulunmuştu. Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong dün yaptığı açıklamada Netanyahu'ya ateşkesi kabul etme çağrısında bulunarak, "Gazze'deki durum tam bir felaket. Refah'ta gördüklerimiz, Avustralya'nın ve uluslararası toplumun neden muhalefet konusunda birleştiğinin altını çizmektedir. Ölüm ve yıkım korkunç boyutlarda. İnsanların çektiği bu acı kabul edilemez. Netanyahu Hükümetine bir kez daha sesleniyoruz: bu böyle devam edemez. Sivillerin korunabilmesi için derhal insani ateşkes sağlanmalıdır. İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın emrettiği şekilde yardım akışına izin vermelidir. Hamas rehineleri serbest bırakmalıdır. Bu nedenle Başkan Biden'ın ateşkes önerisini memnuniyetle karşılıyor ve tarafları bu önerinin şartlarını kabul etmeye çağırıyoruz" dedi.

BLİNKEN, İSRAİLLİ YETKİLİLERLE ATEŞKESİ GÖRÜŞTÜ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz ve İsrail Savunma Bakanı Gallant ile telefonda görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmelerde Biden'ın ateşkes önerisinin görüşüldüğü ifade edildi. Açıklamada, "Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken bugün İsrail Bakanı Benny Gantz ile tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacak ve Gazze genelinde insani yardımın artmasını sağlayacak bir rehine anlaşmasının parçası olarak Gazze'de tam ve tam bir ateşkes sağlanması önerisi hakkında konuştu. Bakan, teklif için İsrail'i övdü ve Hamas'ın anlaşmayı gecikmeden kabul etmesi gerektiğini vurguladı. Teklifin, rehineleri sevdikleriyle yeniden bir araya getirmenin yanı sıra, İsrail'in Lübnan sınırında İsraillilerin evlerine dönmelerine izin verecek sükunet olasılığının ortaya çıkarılması da dahil olmak üzere İsrail'in uzun vadeli güvenlik çıkarlarını geliştireceğini yineledi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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