Avustralya Dışişleri Bakanı: Çıng Ley'in tahliyesiyle ilişkiler iyileşti

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Çin'de 3 yıldır casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan gazeteci Çıng Ley'in tahliyesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştiğini söyledi. Wong, gazetecinin çocuklarıyla kavuşmasını duygusal bir an olarak nitelendirdi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Çin'de 3 yıldır casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan Çin ve Avustralya vatandaşı gazeteci Çıng Ley'in tahliyesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştiğini söyledi.

Wong, gazetecilere Çıng'ın tahliye edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çıng'ı havalimanında karşıladığını belirten Wong, gazetecinin oldukça iyi göründüğünü ifade etti.

Çıng'ın çocuklarıyla kavuşmasını görmenin çok duygusal bir an olduğunu kaydeden Wong, Avustralya'da İşçi Partisinin iktidara gelmesinin ardından Çin ile ikili ilişkilerinin iyileştiğini söyledi.

Çin Global Televizyon Ağı (CGTN) için çalışan Çin asıllı Avustralyalı gazeteci Çıng Ley, Ağustos 2020'de Çin'de gözaltına alınmış, Şubat 2021'de "casusluk" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Çıng, Çin tarafından tahliye edilmesinin ardından dün Avustralya'ya dönmüştü.