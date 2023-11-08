Avustralya'da Yüksek Mahkeme, gözetim merkezlerinde süresiz tutulan ve sınır dışı edilme durumunda gönderilecek yeri olmayan Arakanlı Müslüman sığınmacının davasında emsal teşkil edebilecek bir karar aldı. Karar, gidecek yeri olmayan sığınmacıların süresiz gözetimde tutulmasına son verilmesinin önünü açtı.

Avustralya'da Yüksek Mahkeme, gidecek yeri olmayan sığınmacıların süresiz gözetimde tutulmasını yasa dışı ilan etti

Avustralya'da Yüksek Mahkeme, gidecek yeri olmayan sığınmacıların gözetim merkezlerinde süresiz tutulmasının, yasa dışı olduğuna hükmetti.

ABC News'in haberine göre, Yüksek Mahkeme, gözetim merkezlerinde süresiz tutulan ve sınır dışı edilme durumunda gönderilecek yeri olmayan Arakanlı Müslüman sığınmacının davasında emsal teşkil edebilecek bir karar aldı.

Bugün yapılan duruşmada sığınmacının avukatı, müvekkilinin sığınabileceği başka bir ülkenin bulunmadığını savundu.

Yüksek Mahkeme de Avustralya'ya sığınan Arakanlının süresiz gözetimde tutulmasının yasa dışı olduğuna hükmetti.

Yüksek Mahkemenin bugün aldığı emsal niteliğindeki karar, gidecek yeri olmayan sığınmacıların süresiz gözetimde tutulması uygulamasına son verilmesinin önünü açtı.

Öte yandan Yüksek Mahkeme, farklı bir davada ise başka bir sığınmacının süresiz gözetimde tutulması ve "makul olan en kısa sürede" Avustralya'dan çıkarılması yönünde karar almıştı.