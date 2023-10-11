Avustralya'da Yerli Halkların Anayasada Tanınması İçin Koşu Tamamlandı

Avustralya'da ultra maraton koşucusu ve eski milletvekili Pat Farmer, yerlilerin anayasada tanınmasını ve parlamentoda daha çok söz sahibi olmasını amaçlayan 'Mecliste Yerli Sesi' referandumu için 14 bin 400 kilometrelik koşusunu tamamladı. Başbakan Albenese, Farmer'ın bağlılığına hayranlık duyduğunu belirtti.

Avustralya'da ultra maraton koşucusu ve eski milletvekili Pat Farmer, yerlilerin anayasada tanınmasını ve parlamentoda daha çok söz sahibi olmasını amaçlayan "Mecliste Yerli Sesi" referandumu için kamuoyu desteğini artırmak amacıyla başlattığı 14 bin 400 kilometrelik koşusunu tamamladı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albenese, 61 yaşındaki koşucunun 7 ay süren koşuşunu tamamlamasına tanıklık etmek için Uluru kayasına gitti.

Albenese, Farmer'ın bağlılığına "hayranlık ve saygı" duyduğunu belirterek, "Hiç kimse bu adamdan daha fazlasını yapmadı ve onu Uluru'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum." dedi.

Farmer da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Zamanın bu noktasında, dünyanın dört bir yanındaki Yerli toplulukları ve bu kültürün önemini kabul etmeye başladığımız bu noktada olmaktan çok ama çok mutluyum." diye konuştu.

Tazmanya eyaletindeki Hobart'ta 17 Nisan'da koşusuna başlayan ve 14 bin 400 kilometrelik koşusunu tamamlayan Farmer, tüm Avustralya eyaletlerinin yanı sıra her iki anakara bölgesini de dolaştı.

"Mecliste Yerli Sesi" referandumu

14 Ekim'de yapılacak referandum, Avustralya'daki yerli halkların hayatlarını etkileyen yasa ve politikalar konusunda hükümetin her kademesine doğrudan tavsiyelerde bulunmalarının yolu olarak görülüyor.

Referandumda halka, "Yasa Tasarısı: Avustralya'nın ilk halklarına söz hakkı vermek üzere, Aborjinler ve Torres Boğazı Adalıların Sesi'nin kurulmasını öngören Anayasa değişikliği. Önerilen bu değişikliği onaylıyor musunuz?" sorusu sorulacak.

Referandumda tasarının onaylanması durumunda, "Aborjin ve Torres Boğazı Adalıların Sesi" adlı bir kurum kurulacak. Bu kurum, parlamento ve hükümette, Aborjin ve Torres Boğazı Adalıları ilgilendiren konularda temsilci bulundurabilecek.