Avustralya'da Yerli Halkın Anayasada Tanınması Referandumu Kayıt Rekoru Kırdı

Avustralya'da yerli halkın anayasada tanınmasını ve parlamentoda daha çok söz sahibi olmasını amaçlayan 'Mecliste Yerli Sesi' referandumunda oy kullanmak için kayıt yaptıranların sayısı rekor seviyeye ulaştı.

Avustralya'da yerli halkın anayasada tanınmasını ve parlamentoda daha çok söz sahibi olmasını amaçlayan 14 Ekim'deki "Mecliste Yerli Sesi" referandumunda oy kullanmak için kayıt yaptıranların sayısının rekor seviyeye ulaştığı bildirildi.

Avustralya Seçim Komisyonu (AEC) yetkililerinden Tom Rogers, yaptığı açıklamada, ülkedeki oy kullanmaya uygun seçmenlerin yüzde 97,7'sinin "Mecliste Yerli Sesi" referandumunda oy kullanmak için kaydolduğunu belirtti.

Ülkedeki yerli halkın anayasada tanınmasını ve parlamentoda daha çok söz sahibi olmasını amaçlayan bu referandumda oy kullanmak için kayıt yaptıranların sayısının "rekor seviyede" olduğunu söyleyen Rogers, bunun halkın referanduma olan ilgisinden kaynaklandığını aktardı.

Avustralya yasalarına göre, ülkedeki seçmenlerin federal seçim, ara seçim ve referandumlarda oy kullanmak için ilk olarak Avustralya Seçim Komisyonu'nun ofisleri veya internet sayfasından kayıt yaptırması zorunlu.

"Mecliste Yerli Sesi" referandumu

14 Ekim'de yapılacak referandum, Avustralya'daki yerli halkların hayatlarını etkileyen yasa ve politikalar konusunda hükümetin her kademesine doğrudan tavsiyelerde bulunmalarının yolu olarak görülüyor.

Referandumda halka, "Yasa Tasarısı: Avustralya'nın ilk halklarına söz hakkı vermek üzere, Aborjinler ve Torres Boğazı Adalıların Sesi'nin kurulmasını öngören Anayasa değişikliği. Önerilen bu değişikliği onaylıyor musunuz?" sorusu sorulacak.

Referandumda onaylanması durumunda, "Aborjin ve Torres Boğazı Adalıların Sesi" adlı bir kurum kurulacak. Bu kurum, parlamento ve hükümette Aborjin ve Torres Boğazı Adalıları ilgilendiren konularda temsilci bulundurabilecek.