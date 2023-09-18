Avustralya'da Yerli Halkın Anayasada Tanınması İçin Gösteriler Düzenlendi

Avustralya'da yerli halkın anayasada tanınması ve parlamentoda daha çok söz sahibi olmasını amaçlayan referandum için on binlerce kişi gösteri düzenledi. Referandumda halka, 'Aborjinler ve Torres Boğazı Adalıların Sesi'nin kurulmasını öngören Anayasa değişikliği. Önerilen bu değişikliği onaylıyor musunuz?' sorusu sorulacak.

Avustralya'da yerli halkın anayasada tanınması ve parlamentoda daha çok söz sahibi olmasını amaçlayan, 14 Ekim'de yapılacak "Mecliste Yerli Sesi" referandumuna destek için on binlerce kişi, ülkenin çeşitli kentlerinde bir araya geldi.

The Age gazetesinin haberine göre, kampanya boyunca sert tartışmaların yaşandığı referanduma bir aydan az bir süre kala, "Mecliste Yerli Sesi" kampanyasına destek için on binler, Sydney, Melbourne ve Brisbane başta olmak üzere birçok kentte gösteri düzenlendi.

"Evet için yürü" sloganıyla düzenlenen gösterilere, aralarında siyasiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Aborjin liderlerin yanı sıra çok sayıda Avustralyalı katıldı.

Melbourne şehir merkezinde düzenlenen gösteride konuşan Victoria Yerli Halk Meclisi Eş Başkanı Rueben Berg, "Tanınmaya evet, dinlenmeye evet", "Yerli halk için daha iyi şartlara evet" ve "Daha iyi bir Avustralya için evet" sloganlarıyla halktan referandumda "Evet" oyu vermeleri için destek istedi.

"Mecliste Yerli Sesi" referandumu

14 Ekim'de yapılacak referandum, Avustralya'daki yerli halkların hayatlarını etkileyen yasalar ve politikalar konusunda hükümetin her kademesine doğrudan tavsiyelerde bulunmalarının yolu olarak görülüyor.

Referandumda halka, "Yasa Tasarısı: Avustralya'nın ilk halklarına söz hakkı vermek üzere, 'Aborjinler ve Torres Boğazı Adalıların Sesi'nin kurulmasını öngören Anayasa değişikliği. Önerilen bu değişikliği onaylıyor musunuz?" sorusu sorulacak.

Referandumda onaylanması durumunda, "Aborjin ve Torres Boğazı Adalıların Sesi" adlı bir kurum kurulacak. Bu kurum, parlamento ve hükümette Aborjin ve Torres Boğazı Adalıları ilgilendiren konularda temsilci bulundurabilecek.