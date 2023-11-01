Avustralya'da yabani atların havadan vurulmasına izin veren karar savunuldu

Avustralya'nın Yeni Güney Galler Eyaleti (NSW) Mesleki Sanatlar ve Yüksek Öğretim Bakanı Steve Whan, eyalet yönetiminin, yabani atların havadan vurulmasına izin veren kararını savundu.

ABC News'in haberine göre Whan, bütçe görüşmeleri sırasında Kosciuszko Milli Parkı'ndaki yabani atların vurulması kararına ilişkin soruyu yanıtladı.

Whan, parkın, atların havadan vurulacağı kısmının kapatılacağına işaret ederek, bilimsel verilerin atların bedeninin yerinde çürümesine izin verilmesinin, bölgenin biyolojik çeşitliliğine katkıda bulunacağı yönünde olduğunu kaydetti.

Parkta halihazırda havadan vurulan geyik, domuz ve köpek gibi yabani hayvanların cansız bedenlerinin yerinde çürüdüğünü vurgulayan Whan, ancak atlarla ilgili durumun özel kurallara tabi olacağını söyledi.

Whan, "Vurulan atların yürüyüş yollarına, kamp alanlarına ve nehirlere yakın yerlerden taşınması konusunda yönergelerimiz olacak." dedi.

Vurulan atların bedeninin çürümesinin yaklaşık 3 ay sürdüğünü kaydeden Whan, bunun görsel olarak çekici olmayacağını ve tepki beklendiğini ancak bunun gerekli olduğunu dile getirdi.

Whan, "Yabani hayvanların çoğalmasına izin verirsek, korumak için milli park oluşturduğumuz değerlere büyük zarar verme riskiyle karşı karşıya kalırız." değerlendirmesinde bulunarak, eyaletin yabani atların havadan vurulmasına izin veren kararını savundu.

NSW Eyaleti Çevre Bakanı Penny Sharpe, Kosciuszko Milli Parkı'nda ekosistemi korumak için yabani at sayısını 2027'ye kadar yaklaşık 19 binden 3 bine düşürmek için atların havadan vurulacağını duyurmuştu.