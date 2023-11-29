Avustralya'da sığınmacılarla ilgili yeni yasa tasarısı meclise sunuldu

Avustralya'da Yüksek Mahkeme kararıyla serbest bırakılan 141 sığınmacının bir kısmının gözetim merkezlerine geri gönderilmesini öngören yasa tasarısı meclise sunuldu. Tasarı, terör ve pedofili gibi suçlardan hüküm giymiş ve tekrar suç işleme potansiyeline sahip sığınmacıların süresiz gözetim altında tutulmasını sağlayacak.

Avustralya'da, Yüksek Mahkemenin kararıyla 141 sığınmacının salıverilmesinin ardından hükümet, bu kişilerden bir kısmının gözetim merkezlerine yeniden gönderilmesini öngören yasa tasarısını meclise sundu.

Avustralya İçişleri ve Siber Güvenlik Bakanı Clare O'Neil, Yüksek Mahkemenin 8 Kasım'da, sığınmacıların gözetim merkezlerinde süresiz tutulmasının yasa dışı olduğuna hükmetmesinin ardından serbest kalan 141 kişiye ilişkin mecliste açıklamalarda bulundu.

O'Neil, meclise sunulan yasa tasarısının, kabul edilmesi halinde terör ve pedofili gibi suçlardan daha önce hüküm giymiş ve tekrar bu suçları işleme potansiyeline sahip sığınmacıların gözetim merkezlerinde süresiz tutulmasının önünü açacağını belirtti.

Bakan O'Neil, 141 sığınmacının tamamının gözetim merkezlerinde kalması gerektiğini savunarak, tasarının "Avustralya toplumunu korumak" için hazırlandığını söyledi.

Öte yandan bazı avukatlar, hükümetin suçlulara sırf Avustralya vatandaşı olmadıkları için daha fazla ceza uyguladığını savundu.

Sığınmacının süresiz gözetimde tutulmasının yasa dışı olduğuna ilişkin karar

Yüksek Mahkeme, 8 Kasım'da, gözetim merkezlerinde süresiz tutulan ve sınır dışı edilme durumunda gönderilecek yeri bulunmayan Arakanlı Müslüman sığınmacıların durumunun yasa dışı olduğuna hükmetmişti.

Emsal niteliğindeki karar, gidecek yeri olmayan sığınmacıların süresiz gözetimde tutulması uygulamasına son verilmesinin önünü açmıştı.

Bunun ardından ise çeşitli suçlardan gözetim merkezlerinde tutulan sığınmacılar salıverilmişti.

Bunun üzerine, suç geçmişi olan söz konusu sığınmacılara elektronik takip cihazları takılması ve belirli bir alanın dışına çıkmalarının yasaklanması, parlamentodan geçerek yasalaşmıştı.

141 sığınmacının takip edilebilmesi için kolluk kuvvetlerine 168 milyon dolarlık bütçe tahsis edilmişti.