Avustralya'da Filistin'e Destek Eylemi: Pine Gap Yolu Barikatla Kapandı

Avustralya'da bir grup, Filistin'e destek için yaptıkları eylemde ABD'nin yurt dışındaki en büyük istihbarat tesislerinden Pine Gap'a giden ana yolu barikatla kapattı. Protestocular, ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) tesiste bir ayı aşkın süredir Gazze'ye saldırılar düzenleyen İsrail ordusuna iletilmek üzere istihbarat topladığı endişesini dile getirdi.

Avustralya'da bir grup, Filistin'e destek için yaptıkları eylemde ABD'nin yurt dışındaki en büyük istihbarat tesislerinden Pine Gap'a giden ana yolu barikatla kapattı.

ABC News'in haberine göre, kendilerini "Mparntwe for Palestine" olarak isimlendiren 20 kişilik grup, Kuzey Toprakları bölgesindeki Alice Springs şehrinin 20 kilometre uzağındaki yola beton doldurulmuş varil koydu.

"Özgür Filistin" ve "Pine Gap'i Kapatın, Soykırımı Durdurun" yazılı pankart açan protestocular, ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) tesiste bir ayı aşkın süredir Gazze'ye saldırılar düzenleyen İsrail ordusuna iletilmek üzere istihbarat topladığı endişesini dile getirdi.

Eyleme katılanlardan Declan Furber Gillick, tesiste "yürütülen tüm çalışmaları durdurmak ve aksatmak" istediklerini aktardı.

Bazı çalışanların birkaç saat süreyle tesise erişimlerinin aksadığı belirtilirken, bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin varili kaldırmasıyla eylem son buldu.

Kuzey Toprakları eyaleti polisinden yapılan açıklamada, saat 04.40'ta protesto yapıldığına ilişkin ihbar alındığını kaydedildi.

ABD'nin yurt dışındaki en büyük istihbarat tesislerinden Pine Gap, balistik füze fırlatmalarında erken uyarı sağlanması, nükleer silahların hedef alınması, ABD'nin savaş sahası istihbarat verilerinin toplanması ve çok geniş bir sinyal istihbaratı yelpazesinin toplanması konusunda önemli bir role sahip.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Mutabakat kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridinden 40 İsrailli kadın ve çocuk, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 239 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu, işgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara "insani ara" verecek uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girdi. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük "insani ara" verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.