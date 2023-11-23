Avustralya'da Çinli Sığınmacı, Elektronik Takip Yasasının İptali İçin Mahkemeye Başvurdu

Avustralya'da suç geçmişi olan sığınmacılara elektronik takip cihazları takılmasını öngören yasa, Çinli bir sığınmacı tarafından iptal edilmesi için mahkemeye taşındı. Sığınmacı, yasanın özgürlüğü ve mahremiyeti kısıtladığını iddia etti.

Avustralya'da Çinli bir sığınmacı, suç geçmişi olan sığınmacılara elektronik takip cihazları takılması, bu sayede belirli bir alanın dışına çıkmalarının engellenmesinin sağlandığı yasanın iptal edilmesi için mahkemeye başvurdu.

Associated Press'in (AP) ulaştığı belgelere göre, suç geçmişi olan sığınmacılara yönelik önlem alma amacı taşıyan yasa kapsamında elektronik takip cihazı takılan ve belirli bir alanın dışına çıkmasına izin verilmeyen Çinli sığınmacı, avukatları aracılığıyla bu karara itirazda bulundu.

Mahkeme dosyalarında ismi verilmeyen Çinli sığınmacının, Yüksek Mahkemenin 8 Kasım tarihli kararının ardından gözetim merkezlerinden salınan 80 sığınmacıdan biri olduğu belirtildi.

Kayıtlarda suçuna ilişkin bilgi bulunmayan davacının avukatları, "Sokağa çıkma yasağı ve zorunlu elektronik takip uygulaması, davacının özgürlüğünü ve mahremiyetini önemli ölçüde kısıtlamaktadır." ifadesini kullandı.

"Sığınmacının süresiz gözetimde tutulmasının yasa dışı olduğu"na ilişkin karar

Yüksek Mahkeme, 8 Kasım'da, gözetim merkezlerinde süresiz tutulan ve sınır dışı edilme durumunda gönderilecek yeri bulunmayan Arakanlı Müslüman sığınmacının durumunun, yasa dışı olduğuna hükmetmişti.

Emsal niteliğindeki karar, gidecek yeri olmayan sığınmacıların süresiz gözetimde tutulması uygulamasına son verilmesinin önünü açmıştı.

Bunun ardından ise çeşitli suçlardan gözetim merkezlerinde tutulan 80 sığınmacı salıverilmişti.

Bunun üzerine, suç geçmişi olan söz konusu sığınmacılara elektronik takip cihazları takılması ve belirli bir alanın dışına çıkmalarının yasaklanması, parlamentodan geçerek yasalaşmıştı.

Avustralya'da bir kişi veya kurum, etkilendiği bir yasanın anayasaya aykırı olduğuna inanıyorsa söz konusu yasanın geçersiz sayılması için Yüksek Mahkeme'ye başvurabiliyor. Anayasanın yorumlanmasını içeren ve kamusal öneme sahip başvurularda, Yüksek Mahkeme'nin aldığı kararların, diğer tüm mahkemeler ve yasalar üzerinde bağlayıcılığı bulunuyor.???????