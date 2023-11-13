Avustralya'da 80 sığınmacı serbest bırakıldı

Avustralya'da Yüksek Mahkemenin gidecek yeri olmayan sığınmacıların gözetim merkezlerinde süresiz tutulmalarının yasa dışı olduğuna hükmetmesinin ardından 80 sığınmacı salıverildi. Göçmenlik, Vatandaşlık ve Kültür Bakanı Andrew Giles, Yüksek Mahkemenin kararına yönelik açıklama yaptı.

Avustralya'da Yüksek Mahkemenin gidecek yeri olmayan sığınmacıların gözetim merkezlerinde süresiz tutulmalarının yasa dışı olduğuna hükmetmesinin ardından 80 sığınmacı salıverildi.

Göçmenlik, Vatandaşlık ve Kültür Bakanı Andrew Giles, Yüksek Mahkemenin "sığınmacıların gözetim merkezlerinde süresiz tutulmalarının yasa dışı olduğu" kararına yönelik yaptığı açıklamada, gerekçelerin henüz açıklanmadığını ve bu nedenle kararın tüm sonuçlarının belirlenemeyeceğini bildirdi.

Giles, 80 sığınmacının sabıka kayıtları göz önünde bulundurularak serbest bırakıldığı bilgisini paylaşarak, Yüksek Mahkemenin kararı öncesinde olduğu gibi sonrasında da önceliklerinin toplum güvenliği olduğunu vurguladı.

Parlamento oturumunda konuşan muhalif milletvekili Dan Tehan ise hükümeti, "Avustralyalıları bu suçlulardan korumak" için yeni yasalar hazırlamadığı gerekçesiyle eleştirdi.

Tehan, "80 ağır suçlunun serbest bırakılması kararı, Avustralyalılara karşı daha fazla şiddet suçu işlenmesine yol açacaktır." ifadesini kullandı.

Yüksek Mahkeme, 8 Kasım'da gözetim merkezlerinde süresiz tutulan ve sınır dışı edilme durumunda gönderilecek yeri bulunmayan Arakanlı Müslüman sığınmacının süresiz gözetimde tutulmasının yasa dışı olduğuna hükmetmişti.

Emsal niteliğindeki karar, gidecek yeri olmayan sığınmacıların süresiz gözetimde tutulması uygulamasına son verilmesinin önünü açmıştı.