Avustralya Başbakanı, Yerli Halkın Meclis'te Daha Fazla Söz Sahibi Olmasını Amaçlayan Referandumun Yapılması Konusunda Kararlı

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yerli halkın Meclis'te daha çok söz sahibi olmasını amaçlayan 'Meclis'te Yerli Sesi' referandumunun yılın son çeyreğinde yapılması konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yerli halkın Meclis'te daha çok söz sahibi olmasını amaçlayan "Meclis'te Yerli Sesi" referandumunun yılın son çeyreğinde yapılması konusunda kararlı olduğunu söyledi.

ABC'nin haberine göre, Albanese, yaptığı açıklamada, kamuoyu yoklamalarındaki "karşıt görüşün" yükselişte olduğu yönündeki iddialara rağmen, "Meclis'te Yerli Sesi" referandumunun planlandığı gibi yapılacağını belirtti.

Anayasayı değiştirmenin zor olduğunu vurgulayan Albanese, söz konusu değişikliği Avustralya halkına sorma zamanının geldiğini söyledi.

Albanese, referanduma gitmekte kararlı olduğunu ve söz konusu sürecin Meclis'te onaylandığını hatırlatarak, "Her zaman söylediğim gibi, referandum bu yılın son çeyreğinde yapılacak." ifadesini kullandı.

Liderliğin, zor olanı yapmaktan geçtiğini kaydeden Albanese, "Şimdi değilse ne zaman? Benim başkanlığım altında olmayacaksa kimin döneminde olacak?" şeklinde konuştu.

Ana muhalefet referanduma karşı çıkıyor

Ana muhalefetteki Liberal Parti Başkanı Peter Dutton ise hükümetin "Meclis'te Yerli Sesi" kampanyasını "feci bir hata" olarak nitelendirdi.

Anketlere göre hükümetin kaybedeceğini savunan Dutton, en iyi senaryoda "Evet" için oylamadan yüzde 51'e 49 çıkması durumunda dahi, "bu yönde bir sonucun ülkede kutuplaşmaya yol açacağını" iddia etti.

Dutton, "Başbakanımız şu anda ülkemizi birleştiren değil bölen bir karar alıyor." dedi.

Hükümetin kampanyaya yaklaşımını eleştiren Dutton, neye oy verilmesinin istendiğini bilmeyen milyonlarca Avustralyalının olduğunu öne sürdü.

"Mecliste Yerli Sesi" referandumu

Avustralya hükümeti, 30 Mart'ta "Meclis'te Yerli Sesi" referandumuna ilişkin tasarıyı parlamentonun alt kanadına sunmuştu.

Ekim-aralık aylarında yapılması planlanan referandumda tasarı onaylanırsa Avustralya Anayasası'nda yerli halklar lehine değişikliklere gidilecek.

"Meclis'te Yerli Sesi" referandumu, Avustralya'daki yerli halkların hayatlarını etkileyen yasalar ve politikalar hakkında hükümetin her kademesine doğrudan tavsiyelerde bulunmalarının yolu olarak görülüyor.

Referandumda halka, "Yasa Tasarısı: Avustralya'nın ilk halklarına söz hakkı vermek üzere, 'Aborjinler ve Torres Strait Adalılar'ın Sesi'nin kurulmasını öngören anayasa değişikliği. Önerilen bu değişikliği onaylıyor musunuz?" sorusu sorulacak.