Avustralya Başbakanı Seçim Kampanyasını Başlattı

Avusturalya Başbakanı Anthony Albanese, seçimlerin 3 Mayıs'ta yapılması çağrısında bulunarak 5 hafta sürecek seçim kampanyasını başlattı.

Avusturalya Başbakanı Anthony Albanese, ülkede seçim sürecini resmi olarak başlatmak üzere sabah erken saatlerde ülkenin Genel Vali Sam Mostyn ile görüştü. Albanese, 3 Mayıs için ulusal seçim çağrısında bulunarak, hayat pahalılığı baskılarının damga vurması beklenen 5 haftalık bir seçim kampanyasını başlattı. Albenese düzenlediği basın toplantısında "Hükümetimiz küresel zorluklarla Avustralya usulü yüzleşmeyi seçti. Halkımızın gösterdiği güç ve direnç sayesinde Avustralya ileriye gidiyor. Şimdi 3 Mayıs'ta ileriye dönük yolu siz seçeceksiniz" dedi. "İstediğim şey için politikanın özü ve ülkemiz için umut ve iyimserlikle ilgili bir kampanya" diyen Albanese, ülkesi için iyimser olduğunu sözlerine ekledi.

İşçi Partisi, 2022'de yapılan son seçimlerde çoğunluğu kazanarak 9 yıllık Liberal-Ulusal koalisyon iktidarına son vermişti. Ancak yapılan son anketler, İşçi Partisi'nin Peter Dutton liderliğindeki muhalif Liberal-Ulusal koalisyon ile başa baş mücadele içinde olduğunu gösteriyor.

Mutlak çoğunluk sisteminin uygulandığı Avusturalya'da, bir adayın seçimi kazanabilmesi için oyların yüzde 50'sinden fazlasını alması gerekiyor. - CANBERRA