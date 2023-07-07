Avustralya Başbakanı Robodebt'i Kınadı

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, 2016-2019 arasında uygulanan otomatik borç tespit sistemi Robodebt'i alçak bir ihanet olarak nitelendirdi. Kraliyet Komisyonu'nun yayımladığı raporda sistemin insanlık trajedisi yarattığı ve en az 3 kişinin intiharına sebep olduğu belirtildi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, 2016-2019 arasında dönemin hükümeti tarafından yürürlüğe konulan otomatik borç tespit sistemi "Robodebt"i, "alçak bir ihanet" sözleriyle kınadı.

BBC'nin haberine göre, Albanese, Avustralya Kraliyet Komisyonu'nun 11 aylık "Robodebt" soruşturmasının son raporunu yayımlamasının ardından başkent Canberra'da açıklama yaptı.

Albanese, "alçak bir ihanet" diyerek kınadığı önceki hükümetin 2016-2019 arasında uyguladığı borç sistemini, "insanlık trajedisi" olarak nitelendirdi.

Raporda, "kamu idaresinin yüksek maliyetli başarısızlığı" olarak tanımlanan sistemin, borçlandırılan mağdurların üzerindeki olumsuz etkileri ele alındı.

Soruşturmayı yürüten Kraliyet Komisyonu Başkanı Catherine Holmes, yaklaşık 1000 sayfalık raporda "Robodebt, ne adil ne de yasal olan baştan savma ve zalim bir mekanizmaydı. İnsanların suçlu gibi hissetmesine sebep oldu." ifadelerine yer verdi.

Raporda, söz konusu borçlar nedeniyle en az 3 kişinin intihar ettiğine yer verildi.

2016-2019 arasında "haksız" devlet yardımı alan kişilerden yardımların geri tahsil edilmesi için kurulan otomatik borç sistemi "Robodebt"in hatalı algoritması nedeniyle yaklaşık yarım milyon Avustralyalıya borç mektubu gönderilmişti.

Borçlar toplumda stres, depresyon ve intiharlara yol açmıştı.

Sistem, 2019'da mahkeme kararıyla hukuka aykırı bulunmuştu.