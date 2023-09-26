Avustralya Başbakanı 'Mecliste Yerli Sesi' Referandumunu Destekleyeceğini Belirtti

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yerlilerin, kendilerinin anayasada tanınmasını ve parlamentoda daha çok söz sahibi olmasını amaçlayan 'Mecliste Yerli Sesi' referandumunu 'ezici bir çoğunlukla destekleyeceğini' belirtti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yerlilerin, kendilerinin anayasada tanınmasını ve parlamentoda daha çok söz sahibi olmasını amaçlayan "Mecliste Yerli Sesi" referandumunu "ezici bir çoğunlukla destekleyeceğini" belirtti.

Ülkede, bazı muhafazakar muhalefet partilerinin söz konusu referanduma karşı çıkmaya karar vermesiyle "referandumun başarısız olacağı" yorumlarının ardından Albanese, Adelaide şehrinde basına açıklamalarda bulundu.

Albanese, Avustralyalıların çoğunluğunun referanduma karşı olduğunu gösteren anketler için "dezenformasyon" ve "yanlış bilgilendirme" değerlendirmesinde bulunarak, "Avustralyalı yerlilerin, referandumda ezici bir çoğunlukla 'evet' oyu vereceğinden kesinlikle eminim." dedi.

Bazı muhalefet milletvekilleri ise "Mecliste Yerli Sesi" referandumunun ülkeyi ırksal bölünmeye götürebileceği ve hukuki belirsizlik yaratacağını savunuyor.

Avustralya Seçim Komisyonu (AEC) yetkililerinden Tom Rogers, yaptığı açıklamada, ülkedeki oy kullanmaya uygun seçmenlerin yüzde 97,7'sinin "Mecliste Yerli Sesi" referandumunda oy kullanmak için kaydolduğunu belirtmişti.

"Mecliste Yerli Sesi" referandumu

14 Ekim'de yapılacak referandum, Avustralya'daki yerli halkların hayatlarını etkileyen yasa ve politikalar konusunda hükümetin her kademesine doğrudan tavsiyelerde bulunmalarının yolu olarak görülüyor.

Referandumda halka, "Yasa Tasarısı: Avustralya'nın ilk halklarına söz hakkı vermek üzere, Aborjinler ve Torres Boğazı Adalıların Sesi'nin kurulmasını öngören Anayasa değişikliği. Önerilen bu değişikliği onaylıyor musunuz?" sorusu sorulacak.

Referandumda onaylanması durumunda, "Aborjin ve Torres Boğazı Adalıların Sesi" adlı bir kurum kurulacak. Bu kurum, parlamento ve hükümette, Aborjin ve Torres Boğazı Adalıları ilgilendiren konularda temsilci bulundurabilecek.