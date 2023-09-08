Avustralya Başbakanı, Filipinler Devlet Başkanı'nın Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddialarını destekliyor

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ın, Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki tek taraflı egemenlik iddialarını reddetmesi yönündeki kararını desteklediğini belirtti. İkili ilişkileri geliştirmek için anlaşma imzalayan liderler, iki ülkenin savunma bakanlarının yıllık görüşmeler yapmasına karar verdi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ın, Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki tek taraflı egemenlik iddialarını reddetmesi yönündeki kararını desteklediğini belirtti.

Albanese ile Marcos, Filipinlerin başkenti Manila'da bir araya geldi.

İkili ilişkileri geliştirmek için anlaşma imzalayan liderler, iki ülkenin savunma bakanlarının yıllık görüşmeler yapmasına karar verdi.

Albanese, ticaret ve ekonomik işbirliğinin yanı sıra özellikle Güney Çin Denizi'ndeki sorunların uluslararası hukuk yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gerekliliği konusunda Marcos'la aynı fikirde olduğunu aktardı.

Lahey'deki Birleşmiş Milletler Daimi Uluslararası Tahkim Mahkemesinin, 2016'da Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığı kararını desteklediğini anımsatan Albanese, kararın "nihai ve bağlayıcı" olduğunu belirtti.

Marcos ise kendisi ve Albanese'in "ortak değerler, demokratik prensipler ve uluslararası hukuka saygıda hemfikir" olduklarını söyledi.

Marcos, Filipin karasularında Çin'in hak iddia etmesinin doğru olmadığını, tanınmadığını ve uluslararası hukuk yükümlülüklerine aykırı olduğu vurgulayarak, Albanese'in Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen 43. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi'nde Güney Çin Denizi konusundaki tutumunun teyidi için teşekkür ettiğini anlattı.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD'de de karşı çıkıyor.