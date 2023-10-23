Avustralya Başbakanı Çin'i Ziyaret Edecek

BEİJİNG, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin ülkeyi ziyaret edecek ve 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na (CIIE) katılacak olmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Mao, Pazartesi günkü olağan basın toplantısında, Anthony Albanese'nin 4-7 Kasım tarihleri arasında Çin'i ziyaret edeceği ve 6. CIIE'ye katılacağı yönündeki haberin sorulması üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Çin Başbakanı Li Qiang'ın daveti üzerine Albanese'nin ülkeyi ziyaret edip 6. CIIE'ye katılacak olmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Mao, "Sağlam ve istikrarlı bir Çin-Avustralya ilişkisi, iki ülkenin ve iki halkın temel çıkarlarına hizmet ettiği gibi bölge ve dünya barışı ile istikrarına da yardımcı olur" diye konuştu.

Mao, iki halka daha fazla fayda sağlamak amacıyla üst düzey etkileşimleri güçlendirmek, çeşitli alanlarda etkileşim ve işbirliğini artırmak ve ikili ilişkilerin sürekli iyileştirilip geliştirilmesini teşvik etmek üzere Avustralya ile çalışmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.