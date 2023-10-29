Avustralya Başbakanı Biden ile Assange konusunu görüştü

Avustralya Başbakanı Antony Albanese, ABD Başkanı Joe Biden ile ABD'ye ait gizli belgeleri açıklamakla suçlanan Wikileaks internet sitesinin kurucusu ve Avustralya vatandaşı Julian Assange konusunu görüştüğünü, ancak Biden'dan davaya müdahale etmesi yönünde bir talepte bulunmadığını aktardı.

Avustralya Başbakanı Antony Albanese, Washington ziyareti esnasında ABD Başkanı Joe Biden ile ABD'ye ait gizli belgeleri açıklamakla suçlanan Wikileaks internet sitesinin kurucusu ve Avustralya vatandaşı Julian Assange konusunu görüştüğünü, ancak Biden'dan davaya müdahale etmesi yönünde bir talepte bulunmadığını aktardı.

Albanese, Washington ziyaretinde Başkan Biden ile görüşmesini, ABC televizyonunda katıldığı bir programda değerlendirdi.

Görüşmede Assange konusunu gündeme getirdiğini belirten Albanese, ABD Başkanı'ndan bu davaya müdahale etmesi yönünde bir talebi olmadığını kaydetti.

Albanese, "Biden, Adalet Bakanlığının işlerine karışmaz. Biden, adalet sistemi ile siyasi sitemin farkını bilen bir başkan." ifadesini kullandı.

Assange konusunda bir sonuca varılmasının şart olduğunu vurgulayan Albanese, bu süreçte Biden'ın davaya müdahale etmesinin gerekli olmadığını söyledi.

Eski Avustralya Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce'un da aralarında bulunduğu 6 politikacı, eylülde Assange'ın ABD'ye iade işlemlerinin durdurulması için Washington'da ABD Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Temsilciler Meclisi ve Senato'da üst düzey görüşmeler yapmıştı.

Assange'ın dava süreci

Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 28 Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren 251 bin gizli belgeyi yayımlamıştı.

Assange, Haziran 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'ne konulmuştu.

Mahkeme, 50 hafta hapse mahkum edilen Assange'ın iade talebi çerçevesinde cezasını tamamladıktan sonra da tutuklu kalmasına karar vermişti.

Yüksek Mahkeme, 10 Aralık 2021'de Assange'ın ABD'ye iade edilebileceğine hükmetmişti.

Westminster Sulh Ceza Mahkemesinin 20 Nisan 2022'de iadeye hükmetmesiyle dönemin İçişleri Bakanı Priti Patel, 17 Haziran 2022'de Assange'ın ABD'ye iade edilmesi kararını imzalamıştı.

Assange'ın avukatları da 1 Temmuz 2022'de karara ilişkin Yüksek Mahkemeye itiraz başvurusunda bulunmuştu.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden, Assange hakkındaki suçlamaların düşürülmesini istemişti.

Albanese, Assange'ın durumunu, WikiLeaks'e belge sızdıran ABD askeri Chelsea Manning'inkine benzeterek Manning'in ABD'de özgürce yaşadığına, Assange'a yönelik tutumun ise aynı olmadığına dikkati çekmişti.