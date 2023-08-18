Avustralya Başbakanı AUKUS Anlaşması'na İşçi Parti'sinin desteğini aldı

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD ve İngiltere ile nükleer denizaltı teknolojisi alanında işbirliğini öngören AUKUS Anlaşması'na İşçi Parti'sinin desteğini aldı. Anlaşmaya karşı çıkan bazı sendikalar ise ulusal çıkarları güvence altına almanın 'en iyi yolunun' AUKUS olmadığını savunuyor.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD ve İngiltere ile nükleer denizaltı teknolojisi alanında işbirliğini öngören AUKUS Anlaşması'na İşçi Parti'sinin desteğini aldı.

ABC News'in haberine göre, her seçim turunda bir kez yapılan ve üyelerin parti politikalarına ilişkin oylama yaptığı İşçi Partisi ulusal kongresinde, AUKUS anlaşması gündeme geldi.

Albanese, bazı parti üyeleri ve sendikalar tarafından anlaşmaya destek verdiği için eleştirildi. Anlaşma karşıtı partililer, 2025 seçimleri için İşçi Partisi'nin AUKUS kampanyası yürütmemesi gerektiğini savundu.

Kongrede konuya ilişkin açıklamada bulunan Albanese, anlaşmaya atıfta bulunarak, Avustralya'nın "en eski iki dostuyla ortaklığının İşçi Partisi'nin değerleri ile uyumlu olduğunu" vurguladı.

Kongrede AUKUS konusunda parti üyelerinin çoğunluğunun desteğini alan Albanese, Avustralya gibi bir ada ülkesinin nükleer denizaltılara "ihtiyacı olduğunu" belirtti.

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ise Avustralya'nın güvenliğinin nükleer güçle çalışan denizaltılar edinmeye bağlı olduğunu kaydetti.

Anlaşmaya karşı çıkan bazı sendikalar, yapılacak harcamayı eleştirerek, ulusal çıkarları güvence altına almanın "en iyi yolunun" AUKUS olmadığını savunuyor.

Avustralya, Ekim 2021'de ABD ve İngiltere ile nükleer denizaltı teknolojisi alanında işbirliğini öngören AUKUS Anlaşması'nı imzalamıştı. Bu kapsamda Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide'deki tersanelerde en az 8 nükleer enerjiyle çalışan denizaltı inşa edilecek.