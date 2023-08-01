Avustralya Başbakanı Assange Davasında Hükümetin Kararlı Duruşunu Belirtti

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, WikiLeaks'in kurucusu ve Avustralya vatandaşı Julian Assange'ın davasında, hükümetin 'kararlı duruş sergilediğini' belirtti. Assange davasının uzun sürdüğünü ifade eden Albanese, hükümetin ABD'ye karşı duruşunun kararlı olduğunu vurguladı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, WikiLeaks'in kurucusu ve Avustralya vatandaşı Julian Assange'ın davasında, hükümetin "kararlı duruş sergilediğini" belirtti.

Başbakan Albanese, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in 29 Temmuz'daki "WikiLeaks"te ABD'ye ilişkin sızdırılan gizli bilgiler nedeniyle Assange'ın "ciddi suçlamalarla karşı karşıya olduğu" ifadeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Assange davasının "uzun sürdüğüne" işaret eden Albanese, "Artık yeter." dedi.

Albanese, hükümetin Assange davasının "sonuçlandırılması" konusunda ABD'ye karşı duruşlarının kararlı olduğunu ve böyle devam edeceğini vurguladı.

Assange'ın dava süreci

Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 28 Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren 251 bin gizli belgeyi yayımlamıştı.

Assange, Haziran 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesine konulmuştu.

Mahkeme, 50 hafta hapse mahkum edilen Assange'ın iade talebi çerçevesinde cezasını tamamladıktan sonra da tutuklu kalmasına karar vermişti.

Yüksek Mahkeme, 10 Aralık 2021'de Assange'ın ABD'ye iade edilebileceğine hükmetmişti.

Westminster Sulh Ceza Mahkemesinin 20 Nisan 2022'de iadeye hükmetmesiyle dönemin İçişleri Bakanı Priti Patel, 17 Haziran 2022'de Assange'ın ABD'ye iade edilmesi kararını imzalamıştı.

Assange'ın avukatları da 1 Temmuz 2022'de karara ilişkin Yüksek Mahkemeye itiraz başvurusunda bulunmuştu.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden, Assange hakkındaki suçlamaların düşürülmesini istemişti.

Albanese, Assange'ın durumunu, WikiLeaks'e belge sızdıran ABD askeri Chelsea Manning'inkine benzeterek Manning'in ABD'de özgürce yaşadığına, Assange'a yönelik tutumun ise aynı olmadığına dikkati çekmişti.