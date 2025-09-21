Haberler

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong gerçekleştirdikleri ortak açıklamada, Avustralya'nın Filistin...

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong gerçekleştirdikleri ortak açıklamada, Avustralya'nın Filistin devletini resmi olarak tanıdığını belirtti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong gerçekleştirdikleri ortak açıklamada, Avustralya'nın Filistin devletini resmi olarak tanıdığını belirtti. - CANBERRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Türkiye'deki dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi

Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu CHP kurultayına neden katılmadı? İşte kulislerde konuşulan iddia

Kılıçdaroğlu neden salonda yoktu? İşte kulislerde konuşulan iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.