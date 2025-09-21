Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong gerçekleştirdikleri ortak açıklamada, Avustralya'nın Filistin...
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong gerçekleştirdikleri ortak açıklamada, Avustralya'nın Filistin devletini resmi olarak tanıdığını belirtti. - CANBERRA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika