Avustralya Anayasası'nda Yerlilerin Tanınması Referandumunda 'Hayır' Oyları Önde

Avustralya Anayasası'nda yerlilerin tanınması için düzenlenen referandumda 'hayır' oylarının önde olduğu bildirildi. Referandum sonuçlarına göre, ülke genelinde çoğunluk 'hayır' oyu kullanmıştır.

Avustralya Anayasası'nda yerlilerin tanınması, Torres Strait Islanders halkı ve Aborjinlerden oluşan "Meclis'te Yerli Sesi" heyetinin kurulmasını öngören değişiklik için düzenlenen referandumda "hayır" oylarının önde olduğu bildirildi.

Referandumda kullanılan oyların yüzde 74,3'ünün sayımı tamamlanırken ABC News, ülke genelinde "hayır" oylarının çoğunlukta olmasına kesin gözüyle bakıldığını ileri sürdü.

Kesin olmayan sonuçlara göre, referandumda şimdiye kadar sayılan oylarda yüzde 60,3 "hayır", yüzde 39,7 ise "evet" çıktı.

Yasal düzenleme için referandumda ülke genelinde çoğunluğun sağlanmasının yanı sıra 6 eyaletin 4'ünde oylamanın olumlu sonuçlanması gerekiyor, tüm eyaletlerde ise "hayır" oyları önde.

Ülke basınındaki haberlerde neredeyse 30 yıldır ilk halk oylaması olan "Meclis'te Yerli Sesi" referandumunun başarısızlıkla sonuçlanacağına kesin gözüyle bakılıyor.

İşçi Partisinin önerisiyle gerçekleştirilen referandumda halka "Teklif edilen yasa: Anayasa'da Avustralya yerlilerinin tanınması ve Torres Strait Islanders halkı ve Aborjinlerden oluşan 'Meclis'te Yerli Sesi' heyeti kurulması için değişiklik yapılması. Anayasa'da yapılacak değişimi onaylıyor musunuz?" sorusu yöneltilmişti.

Başbakan Albanese, "halkın kararına saygı duyuyor"

İşçi Partili Başbakan Anthony Albanese, seçim sonuçlarına dair basına yaptığı ilk açıklamada, umduğu sonuç olmasa da halkın kararına saygı duyduğunu vurgulayarak, "hayır" savunucularına "tevazu" çağrısında bulundu.

Albanese, "Bugün dünyada olup biten her şeyi düşündüğümüzde, Avustralya'da büyük kararları barış içinde ve eşit olarak aldığımız için hepimiz teşekkür edebiliriz." dedi.

Başbakan Albanese, referandumun kolay olacağını hiç hayal etmediğini ancak bu "kaybın" sorumluluğunu kabul ettiklerini vurguladı.

Söz konusu değişiklik teklifinin yapılmasının doğru olduğunu düşündüğüne işaret eden Albanese, her zaman inandıklarının arkasında duracağını dile getirdi.

Avustralya'da Yerli Halktan Sorumlu Bakan: "Sonuç umduğumuz gibi değil"

Avustralya'da Yerli Halktan Sorumlu Aborjin asıllı Bakan Linda Burney, referandumdaki "hayır" kararının çoğunluğu nedeniyle bugünün ülkedeki çok sayıda kişi için "üzüntü verici bir gün" olduğunu söyledi.

Burney, düzenlediği basın toplantısında, bekledikleri sonucun çıkmadığına işaret ederek, "Sonuç umduğumuz gibi değil. Avustralya halkı, büyük bir çoğunlukla önerilen anayasa değişikliğine karşı oy kullandı." dedi.

Bakan Burney, ayrıca, "Avustralya halkının kararını elbette kabul ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bağımsız senatör Thorpe: "(Referandum) Para israfı"

Bağımsız senatör Lidia Thorpe ise referanduma gidilmesini "para israfı" ve "kötü bir fikir" olarak değerlendirdi.

Thorpe, ABC'ye yaptığı konuşmada, "Halkımız zaten acı çekiyor. Bu yüzden bu referanduma ihtiyacımız yoktu." görüşünü paylaştı.

"Güney Afrika'daki gibi bir hakikat ve adalet komisyonuna ihtiyaç olduğunu" belirten Thorpe, "Evet ya da hayır şeklinde bir referanduma değil, bu ülkeyi iyileştirmeye ve birleştirmeye ihtiyacımız var. Bunun doğruyu söyleme ve iyileştirme yoluyla olması gerekiyor." diye konuştu.