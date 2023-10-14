Avustralya Anayasası'nda Yerlilerin Tanınması Referandumunda 'Hayır' Oyları Önde

Avustralya Anayasası'nda yerlilerin tanınması için düzenlenen referandumda 'hayır' oylarının önde olduğu bildirildi. Referandum sonuçlarına göre, 'hayır' oyları çoğunlukta bulunuyor.

Avustralya Anayasası'nda yerlilerin tanınması, Torres Strait Islanders halkı ve Aborjinlerden oluşan "Mecliste Yerli Sesi" heyetinin kurulmasını öngören değişiklik için düzenlenen referandumda "hayır" oylarının önde olduğu bildirildi.

Referandumda kullanılan oyların yüzde 59,2'sinin sayımı tamamlanırken ABC News, ülke genelinde "hayır" oylarının çoğunlukta olacağını ileri sürdü.

Kesin olmayan sonuçlara göre, referandumda şimdiye kadar sayılan oyların yüzde 59'u "hayır", yüzde 41'i ise "evet" çıktı.

Yasal düzenleme için referandumda ülke genelinde çoğunluğun sağlanmasının yanı sıra 6 eyaletin 4'ünde oylamanın olumlu sonuçlanması gerekiyor, tüm eyaletlerde ise "hayır" oyları önde.

Ülke basınındaki haberlerde neredeyse 30 yıldır ilk halk oylaması olan "Meclis'te Yerli Sesi" referandumunun başarısızlıkla sonuçlanacağına kesin gözüyle bakılıyor.

İşçi Partisinin önerisiyle gerçekleştirilen referandumda halka "Teklif edilen yasa: Anayasada Avustralya yerlilerinin tanınması ve Torres Strait Islanders halkı ve Aborjinlerden oluşan 'Mecliste Yerli Sesi' heyeti kurulması için değişiklik yapılması. Anayasa'da yapılacak değişimi onaylıyor musunuz?" sorusu yöneltilmişti.