Avustralya, ABD'den 20 adet C-130 Hercules uçağı satın alacak

Avustralya hükümeti, ABD'den 6,6 milyar dolar değerinde, 20 adet C-130 Hercules tipi askeri kargo uçağı satın alacağını duyurdu. Bu anlaşma ile Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri filosu güçlenecek ve kabiliyetleri artacak.