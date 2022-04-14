Avukatlara yönelik düzenleme Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

Avukatlara yönelik düzenleme TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve 44 AK Parti milletvekilinin imzasıyla verilen teklif, beş maddeden oluşuyor. Teklifle avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışmak avukatlık stajı yapılmasına engel olmayacak. Adli ve idari yargı hakim ve savcı adayları ile hakim ve savcı mesleğinden olanlar hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar, görevleri sırasında avukatlık stajı yapabilecekler.

Birden fazla baronun bulunduğu illerde her baro tarafından adli yardım bürosu oluşturulacak. Yargı mercilerinin talebi üzerine yapılacak görevlendirmeler, Türkiye Barolar Birliği tarafından oluşturulan elektronik bilişim sistemi üzerinden o ildeki avukatlar arasında eşitlik gözetilerek yapılacak. Baroların arasında ödenekler puanlama esasına göre dağıtılacak. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika