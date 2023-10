Avukatlar, Can Atalay'ın dosyasının Yargıtay'a gönderilmesine tepki gösterdi

İSTANBUL 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararı doğrultusunda bir karar vermeyerek dosyayı Yargıtay'a göndermesine avukat meslektaşları tepki gösterdi.

Can Atalay için avukatlar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Avukat Kemal Aytaç, Anayasa Mahkemesi'nin kararının çok net olduğunu belirterek "Ne yapıp edip Can Atalay'ı içeride tutmaya çalışıyorlar. Her türlü oyunu, numarayı çeviriyorlar ama biz inanıyoruz ki bu ülkede demokrasiden, hukuktan, özgürlükten yana olan insanlar olarak bu karanlığı hep birlikte yeneceğiz. Buna inancımız tam" dedi. Avukat Alp Selek ise "İçeride haksızlıklar oluyor. Demek ki Can Atalay'ın durumu haksız olduğundan biz burada adaleti konuşan kişiler oluyoruz. Ben Can'ı küçüklüğünden tanırım. Çok iyi bir çocuktu. Babası da partiliydi, çalışkan insanlardı. Milletvekilliğini en güzel yapacak insanlardan biriydi, fakat nedense bunun milletvekili olmasından rahatsız olanlar var. Bu yüzden bir mahkemenin duruşmadan kaçması ne demek, onu da anlayamıyorum. Bir şey anlıyorum. İçerideki verilen kararlar hukuksuz olduğundan kaçıyorlar" diye konuştu.

"MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Atalay'ın meslektaşları ve arkadaşları adına hazırlanan ortak açıklamayı da Ekin Yavuz okudu. Yavuz, şunları söyledi:

"İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, bir anayasa organı olan ve diğer tüm mahkemelerin anayasal sınırlara uygunluğunu tespit görevi kendisinde olan Anayasa Mahkemesi kararını yok sayarak açıkça suç işlemiş ve işledikleri bu suça adliye bürokrasisini ortak etmiştir. Keyfi bir tutumla, avukatlarla ve milletvekilleriyle görüşmekten imtina eden İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, dün akşam dosyanın avukatlarının haberdar olmasından önce medyada yayınlanan karar ile Ceza Muhakemesi Kanunu'nda olmayan bir usulle dosyayı Yargıtayın 3'üncü Ceza Dairesi'ne göndermiştir. Amacı en başından beri topluma gözdağı vermek olan Gezi davasının ve Can Atalay özelinde yaşanan dünkü gelişme, hukuk devleti açısından utanç vericidir. Biz bu hukuksuz kararları kabul etmediğimizi yineleyerek başta Hatay Milletvekili Can Atalay olmak üzere diğer tüm Gezi tutsakları için mücadele etmeye devam edecek, memleketimizde hukuk ve demokrasinin asgari normlarının uygulanması için büyük bir kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz."

İzmir Barosu'ndan Avukat Volkan Gültekin de "Birçok insan için, birçok müvekkilimiz için uygulatmaya çalıştığımız ve uygulattığımız kararı avukatlar olarak kendimiz için, bir meslektaşımız için uygulatamıyoruz. Yani ülkedeki hukukun geldiği noktayı, takdirini size bırakıyoruz" dedi.