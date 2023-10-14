Avukat Hakları Grubu Yeni Avukatlık Kanunu İçin Çalıştay Düzenledi

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Avukat Hakları Grubu, hazırlık çalışmaları devam eden yeni Avukatlık Kanunu'na ilişkin Ankara'da çalıştay düzenledi. Avukat Hakları Grubu Yöneticisi, Avukat Emrah Altunoğlu yeni düzenlemeye ilişkin, "Biz çağın koşullarını yakalayan, avukatlık mesleğini güçlendirmiş, yargının içerisinde hakim savcıyla eşitlenmiş, hukuk devleti, demokrasi iddiasındaki bir ülkenin yargısının da bu iddiada olabilmesi için avukatlık mesleğine gereken önemi ve özeni göstermesi gerektiğini düşünüyoruz. Hem ekonomik olarak hem siyaseten bağımsız bir avukatlık modelinin yaratılması zaruridir, yargı için bir ihtiyaçtır" dedi.

Avukat Hakları Grubu, AKP hükümetinin mart ayından beri çalışmalarını başlattığı yeni 'Avukatlı Kanunu'na ilişkin bugün Ankara'da bir çalıştay düzenledi. Çalıştaya; Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) önceki başkanlarından Vedat Ahsen Coşar, CHP'nin avukat kökenli Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal olmak üzere birçok hukukçu katıldı.

Avukat Hakları Grubu Yöneticisi, Avukat Emrah Altunoğlu, düzenledikleri çalıştaya ve yapılacak yeni kanuna dair beklentilerine ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirme yaptı. Altunoğlu, şunları söyledi:

"HEM EKONOMİK OLARAK HEM SİYASETEN BAĞIMSIZ BİR AVUKATLIK MODELİNİN YARATILMASI ZARURİDİR, YARGI İÇİN BİR İHTİYAÇTIR"

"Bugün burada yapmak istediğimiz şey bizim özlük kanunumuz olan Avukatlık Kanunu'ndaki değişikliğe ilişkin bir farkındalık yaratmak, neler istediğimizi ortaklaştırmak ve bunu dile getirmek üzere bir araya geldik. Avukatlık Kanunu 1969 tarihli, 1969 tarihli bir metnin bugünü anlayabilmesi, açıklayabilmesi mümkün değil, değişmesi gerektiğini biz de düşünüyoruz. Ama gelinen noktada nasıl bir değişiklik geleceği, şirketleşmenin hangi boyutta olabileceği, uzman avukatlık meselesine nasıl yapılacağı bizim için çok önemli hem kaygılı hem umutluyuz. Biz çağın koşullarını yakalayan, avukatlık mesleğini güçlendirmiş, yargının içerisinde hakim savcıyla eşitlenmiş, hukuk devleti, demokrasi iddiasındaki bir ülkenin yargısının da bu iddiada olabilmesi için avukatlık mesleğine gereken önemi ve özeni göstermesi gerektiğini düşünüyoruz. Hem ekonomik olarak hem siyaseten bağımsız bir avukatlık modelinin yaratılması zaruridir, yargı için bir ihtiyaçtır. Kanun yapma tekniği açısından çok iyi bir sınav veren ülke olmadığımız açık. Toplumun tüm kesimlerinden, barolardan, STK'lerden görüş alınmıyor, bu iyi değil. Zaten bunu taşımayan kanunların sıklıkla değişmeye muhtaç olduğu açık. Biz Avukat Hakları Grubu olarak bu çalışmaların içinde olmak istiyoruz. Yaklaşık 52 kişi bugün bir çalıştay düzenledik ve bu çalıştayla yapmak istediğimiz şey bu konuda bir fikir birlikteliğini yaratmak. Bu tip çalışmalara katılmamız, yaptığımız çalışmaların sorulması bizi mutlu edecektir."