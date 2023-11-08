Avukat Figen Çalıkuşu, Can Atalay'ın durumunu değerlendirdi

Avukat Figen Çalıkuşu, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararına rağmen halen cezaevinde bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği mütalaayı değerlendirdi. Çalıkuşu, "Anayasa Mahkemesi kararları tartışılamaz, kesindir ve herkesi bağlar. Dilerim Yargıtay 3. Ceza Dairesi, savcılığın mütalaadaki görüşüne göre hareket etmez. Anayasa Mahkemesi kararıyla Yargıtay da bağlıdır, herkes bağlıdır bu ülkede. Biran önce Can Atalay'a da özgürlüğün yolu Tolga Şardan gibi açılır" dedi.

AYM'nin Gezi Parkı davasından tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında "hak ihlali" kararı vermesinin ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, davanın görüşüleceği Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderdiği mütalaada, " Şerafettin Can Atalay'ın 2013 yılında işlediği suç nedeniyle soruşturma ve kovuşturmaya milletvekili seçilmesinden çok önce başlandığı, mahkumiyetine esas sevk ve uygulama maddelerinin TCK'nin 312. maddesi kapsamında kalan suça ilişkin olduğu anlaşıldığından, seçimden önce bu madde kapsamında suç işleyen milletvekili, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'nın 83/2 maddesinde öngörülen yasama dokunulmazlığından yararlanamayacaktır. Hükümlünün mahkumiyetine suç ve eylemleri, devlet güvenliğine karşı işlenen suçlar ve maddeler kapsamına girmeyeceğini düşünmek mümkün değildir" denildi.

"ANAYASA YİNE YOK SAYILMIŞ"

Avukat Figen Çalıkuşu, söz konusu mütalaayı YouTube kanalında yaptığı canlı yayında değerlendirdi. Mütalaaya tepki gösteren Çalıkuşu, "Can Atalay hakkında Yargıtay Başsavcılığı görüşünü bildirdi. Anlaşılan o ki Anayasa yine yok sayılmış" dedi.

AYM kararlarının Yargıtay'ı da bağladığını vurgulayan Çalıkuşu, şunları söyledi:

"Anayasa Mahkemesi kararları tartışılamaz, kesindir ve herkesi bağlar. Dilerim Yargıtay 3. Ceza Dairesi, savcılığın mütalaadaki görüşüne göre hareket etmez. Anayasa Mahkemesi kararıyla Yargıtay da bağlıdır, herkes bağlıdır bu ülkede. Biran önce Can Atalay'a da özgürlüğün yolu Tolga Şardan gibi açılır."