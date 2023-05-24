Avukat Dinç, sokak sokak gezerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek topluyor

ELAZIĞ Arabulucu avukat Aziz Dinç, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, vatandaşların Recep Tayyip Erdoğan'a neden oy vermesi, Kemal Kılıçdaroğlu'na neden oy vermemesi gerektiği konusunda broşür hazırlattı. Av. Dinç, kentte sokak sokak gezip hazırladığı broşürleri vatandaşlara dağıtarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek topluyor.

Elazığ'da 28.Dönem AK Parti Milletvekili aday adayı olan arabulucu avukat Aziz Dinç, milletvekili adayı gösterilmemesine rağmen AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek toplamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından da çalışmalarına ara vermeden devam eden avukat Aziz Dinç, 'Doğru Zaman Doğru Adam' başlığı altında Recep Tayyip Erdoğan'ın bu zamana kadar yaptıkları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise yapamadıklarını anlatan binlerce broşür bastırdı. Av. Dinç, bastırdığı broşürleri kendisi başta olmak üzere yakınlarının da desteğiyle Elazığ merkez başta olmak üzere ilçeler, beldeler, mahalleler ve sokaklara giderek tek tek vatandaşlara dağıttı.

"Pandemide vatandaşını mağdur etmeyen tek ülke Türkiye"

Sokağa çıkıp, hazırladığı broşürleri vatandaşlara ulaştıran avukat Aziz Dinç, "Pandemi sonrası dünyadaki bütün ülkeler ciddi ekonomik sıkıntılar ve sağlık sorunları yaşarken bu olayda vatandaşını mağdur etmeyen tek ülke Türkiye oldu. Bu alt yapıyı kurduğundan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermemiz gerekiyor" dedi.

14 Mayıs seçimlerinin huzur ve sükunet içerisinde geçtiğini belirten arabulucu ve avukat Aziz Dinç, "Yasal olarak çoğunluk sağlanmadığı için Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2'nci tura yani 15 gün sonrasına kaldı. Biz de pazar günü sandık başına giderek 2 adaydan birini seçip önümüzdeki 5 yıl süresince ülkemizin Cumhurbaşkanı olarak görevlendireceğiz. Seçimin öncelikle hayırlara vesile olmasını talep ediyorum. Biz yıllardır AK Parti içerisinde siyaset yapan ve aday adayı olan birisiyim fakat bizim için makam ve mevki çok önemli değil. Özellikle idealler ve dava uğruna emeğin karşılığı söz konusu değildir. Biz aday sürece açıklandıktan sonra, 9 Nisandan itibaren de partimize çalıştık. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2'nci tura kalınca dünyadaki batılı devletlerin, liderlerin ve medyanın mevcut yönetim aleyhine tavır aldığı bir dönemdi. Bizlerin bu ülkede yaşayan, seven ve bu ülkenin her değerine sahip olmamız gerektiğine inanan bir kişi olarak bizde kararınca bir oyumuz doğrultusunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çalışmak amacıyla yola çıktık. Bu doğrultuda kendi imkanlarımızla yıllardır siyasetin içerisinde olan birçok kitabı olan bir insan olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a neden oy verilmesi gerektiğine ilişkin Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na da neden oy verilmemesi gerektiğine ilişkin 'Doğru Zaman Doğru Adam' başlığı altında bir çalışma yaptık. Bu çalışma içerisinde geçmişte iki liderin yapmış olduğu çalışmaları değerlendiren çalışmalarını broşür haline getirdik. Binlerce basımını yaptığımız broşürleri de Elazığ'da, ilçelerinde, beldelerinde, mahallelerinde ve sokaklarında dağıttık. Temel amacımız, bizler Türk toplumu olarak çok fazla kayıt tutan bir toplum değiliz. Biz insanların hafızalarını güncellemek Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişte neler yaptığını ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın neler yaptığını çok özet bir şekilde insanların önüne sunmak amacıyla ve safımızı belirtmek amacıyla bir çalışma yaptık. Bu çalışmalar doğrultusunda da Elazığ'ı karış karış gezerek Cumhurbaşkanımıza oy istedik" diye konuştu.

"Kılıçdaroğlu'na neden oy verilmemesi gerektiğini bir bir anlattık"

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şuana kadar yaptıklarını net bir şekilde ortaya koyduklarının da altını çizen Dinç, "Kemal Kılıçdaroğlu'na neden oy verilmemesi gerekiyor, çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasette alt yapısı yok ve paraşütle indirildi. Bunun dışında kasetle başa geldiğini ve bu kasetin sağlıklı olarak araştırılmadığını, ittifakın 2016 yılında yazmış olduğum yazılarla Joe Biden ve onun gibi düşünen insanların talimatı ile kurulduğunu dile getirdik. Bugün itibariyle herkesin göz önüne aldığı talimat ile ittifakın kurulduğu ortadadır. Diğer bir önemli husus, teröre mesafe koymamasından yana tavır aldık. Burada teröre mesafe koymadığı gibi Kandil ile paslaşması, Kandil'in uzantısı olan siyasi kanadı HDP ile ittifak anlaşması ve bu ittifak doğrultusunda hareket etmesi. Bunun yanında HDP ile yapmış olduğu ittifak içerisine baktığımızda özerkliğin ön plana koyulması CHP içerisindeki sözcülerin Sezgin Tanrıkulu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanının bu ülkeyi artık eyaletlere bölmemiz gerekiyor yerinde yönetimleri güçlendireceğiz şeklindeki tavırları bu ülkenin bekası açısından sıkıntı olduğunu söyledik. Diğer bir önemli olay ise İstanbul sözleşmesinin geri getirilme konusundaki Türk aile yapısına aykırı olan bir sözleşmenin geri gelmesinden dolayı oy verilmemesi gerektiğini vurguladık. Bunun dışında baktığımızda parti içerisinde demokrasiye çok fazla riayet eden bir insan ve lider olmadığını geçmişte karşısına rakip çıkacak insanların hepsini parti dışına attığını parti içinde demokrasi sağlamayan bir insanın ülkemizin yönetimine ilişkin sağlıklı adımlar atmayacağından dolayı oy verilmemesi gerektiğini söyledik" şeklinde konuştu.

"Kılıçdaroğlu teröre ve uzantısı HDP'ye karşı tavır sergilemedi"

Özellikle İstanbul coğrafyasında batılı devletlerin 30-40 yıldır kardeş arsına kan soktuğu dönemde Kılıçdaroğlu'nun buna sessiz kaldığını aktaran Av. Dinç, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Özellikle Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı operasyonlarından sonra Türk askerinin Irak ve Suriye'den çekilmesi gerektiğini Libya'da işinin olmadığını söylemesinden dolayı tavır sergiledik. Biz terörü bitirmenin yolu sınır dışındaki yapmış olduğumuz teröristleri ininde vurma politikamızın doğru olduğunu 35 yıldan fazladır Türkiye için bela olan terörü bu izlediğimiz yolla bitirdik. Kemal Kılıçdaroğlu'na kalsaydı biz halen terörle uğraşıyor olurduk. Burada teröre ve HDP'ye karşı herhangi bir tavır sergilemedi. Bunun yanında öğretmen olarak, hizmet için ve iş için giden insanların öldürülmesine sessiz kalan, binlerce şehit olaylarında tavır almayan Kılıçdaroğlu'nun, HDP ile birleşmesi bunların da basına yansımasına rağmen insanların görmemesinden dolayı terör örgütü mensuplarını affedeceğim tavırlarından dolayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verilmemesi gerektiğini söyledim."

"Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde sürekli yeniliklerle buluştuk"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde sürekli yeniliklerle buluştuklarını vurgulayan Dinç, şunları söyledi:

"Bunun yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptıklarına gelince otobanlar, yollar, sağlık kuruluşları ve statlar. Son dönemlerde savunma sanayiinde yapmış olduğumuz atılımlarla dünyadaki en gelişmiş 5 ülke arasına girdik. Özellikle Millet İttifaklında Ali Babacan ve CHP içerisindeki Sezgin Tanrıkulu ve diğer sözcüler İHA'lara dokunacağız kaldıracağız hatta bunları üretenleri dahi yargılayacağız şeklindeki tavırları bütün olarak dikkate alındığında bunlar açısından Millet İttifakı adayına oy verilmemesi gerektiğini belirttik. Elazığ'da 2020 depremini yaşadık depremden sonra Elazığ'a 25 bin konut yapıldı. Şuan da 10 ilimizde Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı ciddi sıkıntılar var. Millet İttifakı hastane yapamazsın dediler fakat Hatay'da bulunan Defne Hastanesi hizmete açıldı. Bunun dışında doğalgaz üretemezsiniz dediler şuan da herkes evinde doğalgazı evinde bedava kullanıyor. Türkiye'nin Güneydoğusunda yüzde 10 kendi ihtiyacımızı karşılayacak petrol ürettik. Mavi Vatan, köprüler ve diğer hastaneler bütün bunlara baktığımızda pandemi sonrası dünyadaki bütün ülkeler ciddi ekonomik sıkıntılar ve sağlık sorunları yaşarken bu olayda vatandaşını mağdur etmeyen tek ülke Türkiye oldu. Bu alt yapıyı kurduğundan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermemiz gerekiyor."