Avrupalı Liderlerden Ukrayna'ya Barış Desteği

Almanya, Fransa, İngiltere ve Ukrayna liderleri, ABD'nin hazırladığı 28 maddelik barış planı çerçevesinde Ukrayna'ya kalıcı bir barış sağlama konusunda tam destek vereceklerini belirtti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ABD'nin 28 maddelik Ukrayna'da barış planına ilişkin görüşmede Ukrayna'ya kalıcı ve adil bir barış yolunda tam destek vereceklerini belirterek Avrupa devletlerini, Avrupa Birliği'ni ve NATO'yu ilgilendiren herhangi bir anlaşmanın Avrupa ortaklarının onayı ve müttefiklerin mutabakatını gerektirdiği konusunda mutabık kaldı.

Avrupalı liderler, ABD yönetiminin Rusya-Ukrayna Savaşını sonlandırmak için hazırladığı öne sürülen 28 maddelik plana yönelik son gelişmelere ele almak üzere acil bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Almanya Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede ABD'nin 28 maddelik Ukrayna'da barış planı kapsamındaki gelişmeler ele alındı. Ukrayna'ya kalıcı ve adil bir barış yolunda sürekli ve tam destek vereceklerini taahhüt eden liderler, ABD'nin Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çabalarını memnuniyetle karşıladı. Görüşmede özellikle Ukrayna'nın egemenliğine olan bağlılığı ve Ukrayna'ya sağlam güvenlik garantileri sağlama isteğini memnuniyetle karşılandı. AB başkentleri ve Washington ile yakın koordinasyon içinde olma konusunda hemfikir olan liderler, uzun vadede Avrupa ve Ukrayna'nın çıkarlarını koruma hedefini sürdürme konusunda anlaştı.

Avrupa'nın kırmızı çizgisi

Merz, Macron ve Starmer muhtemel bir anlaşmada mevcut temas hattının başlangıç noktası olması, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Ukrayna'nın egemenliğini etkili bir şekilde savunma kapasitesine sahip olmasını sağlaması gerektiği konusunda da hem fikir olduklarını belirtti. Liderler; Avrupa devletlerini, Avrupa Birliği'ni ve NATO'yu ilgilendiren herhangi bir anlaşmanın, Avrupa ortaklarının onayı veya müttefiklerin mutabakatını gerektirdiği konusunda mutabık kaldı.

Başbakan Merz, söz konusu telefon görüşmelerini gerçekleştirmek için bugünkü resmi programlarını iptal etmişti. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
