Avrupa Parlamentosu Üyesi Sophie in 't Veld, Von der Leyen'in Yunanistan Ziyaretini Eleştirdi

Avrupa Parlamentosu üyesi Sophie in 't Veld, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in misafiri olarak yaptığı ziyarete eleştirilerde bulundu. In 't Veld, von der Leyen'in tatil yaparken AB Komisyonu'nun Yunanistan'daki sorunlara sessiz kaldığını belirterek istifa çağrısında bulundu.

Avrupa Parlamentosunun (AP) etkili milletvekillerinden Sophie in 't Veld'in, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in misafiri olarak bu ülkeye yaptığı ziyarete yönelik eleştirileri, Avrupa basınında yer aldı.

AP'nin Hollandalı Milletvekili in 't Veld, von der Leyen'in Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in misafiri olarak Girit'e yaptığı ziyarete ilişkin eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

In 't Veld, "Bu (Von der Leyen Yunanistan'da tatil yaptığı) sırada Komisyon, geri itmeler, Yunanistan'daki tekne faciası soruşturması, muhalefet partisini hedef alan dinleme skandalı, bir araştırmacı gazetecinin faili meçhul cinayeti ve bağımsız gözetim organlarının baltalanması konusunda bariz bir şekilde sessiz kalıyor. Yunanistan ve hükümeti ile ilgili konular AB Komisyonu'nda görüşülürken, von der Leyen'in istifa etmesi uygun olacaktır." ifadelerini kullandı.

AP'nin etkili milletvekillerinden In 't Veld'in sözleri Avrupa basınında yankı buldu.

İngiliz The Telegraph ve Alman Berliner Zeitung gibi gazeteler von der Leyen'in eşiyle 3 gün boyunca Girit'te Miçotakis ve eşinin misafiri olarak bulunduğunu belirterek, In 't Veld'in paylaşımına yer verdi.

Bunun üstüne Politico haber sitesine konuşan In 't Veld, AB Ombudsmanı'na başvurduğunu ve AP'ye bu konuda bir oturum düzenlenmesi için talepte bulunduğunu söyledi.

In 't Veld, "Bu, Yunanistan ile ilgili bir dizi konuyu ele aldığımız ve hiçbir zaman yanıt alamadığımız aynı Komisyon." ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:

"(Söz konusu tatil) Anlaşmaların, siyasi ahlakın ve tarafsızlığın ciddi bir ihlali. Uygulayıcı otorite, liderlerden birinin villasında tatil yapıyor. Bağımsızlığından ve güvenilirliğinden ödün veriyor."

Yunanistan'ı sık sık eleştiriyor

AP'nin Pegasus ve eş değer casus yazılım kullanımı hakkında oluşturulan komitenin raportörlüğünü de yapan In 't Veld, Yunanistan'da muhalefet partisi lideri ve aynı zamanda AP milletvekili de olan Nikos Androulakis ve gazeteci Tanasis Kukakis gibi kişilerin dinlendiği skandalla ilgili sık sık sert değerlendirmelerde bulunmuştu.

In 't Veld, Yunanistan'ın casusluğu sistematik biçimde kullandığını, delilleri kararttığını, demokratik standartları aşındırdığını ve AB Komisyonu'nun buna göz yumduğunu dile getirmişti.

Hollandalı milletvekili ayrıca Yunanistan'ın karıştığı geri itmeler, göçmenlere yönelik şiddet, keyfi gözaltılar gibi uygulamaları da sık sık eleştiriyor.