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Avrupa Parlamentosu Üyesi François Alfonsi: Batı Trakya Türk Toplumunun Ayrımcılığa Maruz Kalmasının Sorumlusu Yunan Hükümeti

Avrupa Parlamentosu Üyesi François Alfonsi, Batı Trakya Türk toplumunun ayrımcılığa maruz kalmasının sorumlusunun Yunan hükümeti olduğunu belirtti. Alfonsi, Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) tarafından düzenlenen bir etkinliğe katılarak azınlık haklarının korunması gerektiğini vurguladı.